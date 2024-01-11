Финал Нацотбора на Евровидение-2024: под каким номером выступит певец из Одессы

Сегодня, 11 января, «Суспильне» провело жеребьевку среди финалистов нацотбора на Евровидение-2024. Участники представили песни, с которыми будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.
Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года и пройдет в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей.
В финале будут участвовать 11 вокалистов. Кто откроет Нацотбор, а кто выступит последним и с какими именно треками стало известно во время пресс-конференции, состоявшейся 11 января.
Порядок выступлений участников в финале Нацотбора Евровидения-2023
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – «Палала»
- Drevo – Endless chain
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MELOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
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Участник финала Нацотбора на Евровидение-2024 из Одессы MELOVIN представит композицию DREAMER.
Напомним, имена 10 финалистов «Суспильне» объявило в ноябре 2023 года после проведения прослушиваний, однако благодаря нововведению зрители имели шанс выбрать 11-го участника – из лонглиста, куда вошли артисты, которые в результате прослушиваний не смогли попасть в финал.
68-й песенный конкурс Евровидение в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.
Ранее «Одесская жизнь» писала о певце из Одессы. MELOVIN — псевдоним украинского певца Константина Бочарова, выигравший в 2018 году национальный отбор на «Евровидение-2018».