Как «Одесская жизнь» помогает в решении проблем громад: делимся опытом

Издание «Одесская жизнь» постоянно информирует читателей о ходе медицинской реформы. Система здравоохранения переживает очередной этап реформирования, и жители Одесской области уже видят все плюсы и минусы. Грант, предоставленный изданию Украинской Ассоциацией Медиа Бизнеса (УАМБ), дал толчок к основательному разговору в двух громадах области. Причем на реформу мы посмотрели глазами пациентов. Редакция не ставила задачу критиковать. Мы пытались выявить основные проблемы и попытаться найти алгоритм их решения.
Ренийская громада: есть ли проблемы с медобслуживанием?
Как мы узнавали мнения людей?
То, что проблемы здравоохранения касаются всех, показал опрос, проведенный редакцией в двух самых отдаленных от областного центра громадах — Балтской и Ренийской. В Ренийской громаде, в составе которой — семь сел и город Рени, за считанные дни было заполнено около трехсот анкет.
Такой всплеск активности — свидетельство того, что тема очень актуальна. Анкету мы разместили на сайте издания, на странице в Фейсбуке, распространили по группам в соцсетях, а также отправили директорам всех школ громады. Таким образом мы получили широкий социальный, возрастной и гендерный срез.
Опрос дал неожиданные результаты. Например, в Ренийской громаде 60% опрошенных сказали, что в течение года лечились в Ренийской больнице. 86% в течение года обращались в медучреждения. Это говорит, что первоначальные планы департамента здравоохранения Одесской военной облгосадминистрации по перепрофилированию Ренийской больницы в филиал Сафьяновской, которая находится в 70 километрах, создадут для большинства населения проблемы. Следовательно, необходимо искать возможности для оказания медицинской помощи второго уровня непосредственно в громаде.
Работает ли новое оборудование?
Ренийская громада в 2023 году выделила 17 миллионов гривен на приобретение оборудования для больницы. Редакция выяснила, какое оборудование уже запущено в эксплуатацию и какие возможности появились у жителей.
Мы рассказали о запуске в работу нового современного аппарата УЗИ. На сегодня желающих пройти бесплатное обследование столько, что запись к врачу осуществляется на две недели вперед.
Редакция также обнаружила, что кое-что из нового оборудования оставалось на складе вообще нераспакованным. Почему так произошло? Почему новое оборудование не в работе? Оказалось, что речь идет о лапароскопической стойке. А не работает она, потому что нет специалиста с необходимой квалификацией. Сейчас один из хирургов больницы уже получает знания на курсах повышения квалификации, поэтому вскоре сможет работать.
Искали ответы на вопросы и алгоритм действий
Много положительных отзывов мы услышали о Службе семейной медицины. Были названы и проблемы. В Ренийской громаде основной назвали расположение Службы на третьем этаже здания. Как сказала пенсионерка из села Нагорное, для нее попасть к семейнику — это все равно, что покорить Говерлу.
Глава громады Игорь Плехов заверил, что будет рассмотрен вопрос о ремонте лифта. Однако во время дискуссии был предложен и другой вариант — разместить Службу на первом этаже. Этот вопрос остается в поле зрения редакции.
Программа гранта завершена, но тема не закрыта. В частности, речь идет о нехватке средств: Ренийская больница по итогам 2023 года не сумела заработать по программе медицинских гарантий и путем предоставления платных услуг сумму, достаточную для выплаты зарплаты. Критическая ситуация находится на контроле органов местного самоуправления, разрабатывается алгоритм действий.
Какие проблемные вопросы «засветили» в Балтской громаде?
Как редакционный опрос перешел в оживленное обсуждение в соцсетях?
В Балтской громаде, которая включает 33 села и город Балта, анкету заполнили 110 человек. Немного. Но благодаря ответам респондентов удалось «засветить» наиболее проблемные вопросы. Например, отсутствие бесплатных лекарств, оснащение палат, отношение персонала к больным, обеспечение оборудованием, обустройство пандусов и нехватку врачей.
С результатами мы ознакомили главу Балтской громады Сергея Мазура, гендиректора коммунального предприятия «Балтская многопрофильная больница» Романа Кацмазу и представителя правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью в Одесской военной администрации Олега Соколова. И получили обстоятельные ответы.
От неработающего телефона — к пандусам
После публикаций о доступности услуг семейного врача жительница громады спрашивала, почему не работает телефон в Балтском Центре первичной медико-санитарной помощи и нет возможности получить направление к специалисту. Проблему решили сразу: выяснилось, что связисты отключили телефон при переходе на IP-телефонию, а потом забыли присоединить.
Отдельным вопросом, за которым следит наше издание, является обустройство пандусами аптек и медучреждений. Но после наших публикаций и возле ЦПАУ был установлен новый пандус.
Почему отсутствуют бесплатные лекарства и действительно ли нет жилья для врачей?
Относительно отсутствия бесплатных лекарств Роман Кацмаза заметил, что не исключает непорядочность среди персонала и отметил, что пациенты должны озвучивать проблемы, ведь администрация больницы всегда открыта для общения.
Причиной нехватки врачей многие считают отсутствие жилья для молодых специалистов. Но, как выяснилось, громада выделяет служебное жилье, и оно сегодня есть в двух сельских амбулаториях. Глава громады видит проблему в том, что в вузах не работает система отработки для бюджетников.
Что касается оснащения палат, то сейчас завершается ремонт в терапевтическом и хирургическом, на очереди — реанимационное и родильное отделения.
Геннадий Чабанов, главный редактор издания «Одесская жизнь»
— Год назад в «Одесской жизни» стартовал проект, которым введен выпуск в газете четырех дополнительных региональных полос. На сайте добавлена рубрика «Одесская область», где публикуются материалы наших региональных журналистов. Это позволило не только рассказывать о событиях в самых отдаленных громадах региона, но и помогать решать насущные вопросы, которые беспокоят жителей всей области. Региональные страницы в «Одесской жизни» стали заменой тех районных газет, которые прекратили выход. На сайт и фейсбук-страницу стали больше заходить читатели из Одесской области. Начиная с октября мы в течение месяца были на прямой связи с жителями Балтской и Ренийской громад по освещению вопросов в сфере медобслуживания. И этот проект стал органичным продолжением той работы, которую начала редакция год назад.
Наталья Димчева, редактор региональных страниц издания «Одесская жизнь»
— Обсуждение вопросов медобслуживания в Балтской и Ренийской громадах на региональных страницах издания «Одесская жизнь» вызвало большой интерес и со стороны жителей других громад области и города Одесса. На все обращения мы отвечали, опираясь на комментарии и получая консультации от профильных специалистов. Связь с читателями держим и после окончания проекта.
Тамила Терзян, специалист SMM издания «Одесская жизнь»
— Страница «Одесской жизни» в Фейсбуке помогла собрать отзывы людей из разных сел и отдаленных громад. Таким образом мы достучались до многих людей и узнали об их мыслях и проблемах. Читатели оставляли комментарии под нашими сообщениями и присылали личные сообщения. Каждое сообщение было обработано и указанная проблема отделена.
Авторы публикации:
- Антонина Бондарева, региональная журналистка издания «Одесская жизнь» по Ренийской громаде.
- Любовь Кузьменко, региональный журналист издания «Одесская жизнь» по Балтской громаде.
- Наталья Димчева, редактор региональных страниц издания «Одесская жизнь».
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.