Как «Одесская жизнь» помогает в решении проблем громад: делимся опытом

Ренийская громада: есть ли проблемы с медобслуживанием?

Как мы узнавали мнения людей?

То, что проблемы здравоохранения касаются всех, показал опрос, проведенный редакцией в двух самых отдаленных от областного центра громадах — Балтской и Ренийской. В Ренийской громаде, в составе которой — семь сел и город Рени, за считанные дни было заполнено около трехсот анкет.

Такой всплеск активности — свидетельство того, что тема очень актуальна. Анкету мы разместили на сайте издания, на странице в Фейсбуке, распространили по группам в соцсетях, а также отправили директорам всех школ громады. Таким образом мы получили широкий социальный, возрастной и гендерный срез.

Опрос дал неожиданные результаты. Например, в Ренийской громаде 60% опрошенных сказали, что в течение года лечились в Ренийской больнице. 86% в течение года обращались в медучреждения. Это говорит, что первоначальные планы департамента здравоохранения Одесской военной облгосадминистрации по перепрофилированию Ренийской больницы в филиал Сафьяновской, которая находится в 70 километрах, создадут для большинства населения проблемы. Следовательно, необходимо искать возможности для оказания медицинской помощи второго уровня непосредственно в громаде.

Работает ли новое оборудование?

Ренийская громада в 2023 году выделила 17 миллионов гривен на приобретение оборудования для больницы. Редакция выяснила, какое оборудование уже запущено в эксплуатацию и какие возможности появились у жителей.

Мы рассказали о запуске в работу нового современного аппарата УЗИ. На сегодня желающих пройти бесплатное обследование столько, что запись к врачу осуществляется на две недели вперед.

Редакция также обнаружила, что кое-что из нового оборудования оставалось на складе вообще нераспакованным. Почему так произошло? Почему новое оборудование не в работе? Оказалось, что речь идет о лапароскопической стойке. А не работает она, потому что нет специалиста с необходимой квалификацией. Сейчас один из хирургов больницы уже получает знания на курсах повышения квалификации, поэтому вскоре сможет работать.

Искали ответы на вопросы и алгоритм действий

Много положительных отзывов мы услышали о Службе семейной медицины. Были названы и проблемы. В Ренийской громаде основной назвали расположение Службы на третьем этаже здания. Как сказала пенсионерка из села Нагорное, для нее попасть к семейнику — это все равно, что покорить Говерлу.

Глава громады Игорь Плехов заверил, что будет рассмотрен вопрос о ремонте лифта. Однако во время дискуссии был предложен и другой вариант — разместить Службу на первом этаже. Этот вопрос остается в поле зрения редакции.

Программа гранта завершена, но тема не закрыта. В частности, речь идет о нехватке средств: Ренийская больница по итогам 2023 года не сумела заработать по программе медицинских гарантий и путем предоставления платных услуг сумму, достаточную для выплаты зарплаты. Критическая ситуация находится на контроле органов местного самоуправления, разрабатывается алгоритм действий.

Какие проблемные вопросы «засветили» в Балтской громаде?

Как редакционный опрос перешел в оживленное обсуждение в соцсетях?

В Балтской громаде, которая включает 33 села и город Балта, анкету заполнили 110 человек. Немного. Но благодаря ответам респондентов удалось «засветить» наиболее проблемные вопросы. Например, отсутствие бесплатных лекарств, оснащение палат, отношение персонала к больным, обеспечение оборудованием, обустройство пандусов и нехватку врачей.

С результатами мы ознакомили главу Балтской громады Сергея Мазура, гендиректора коммунального предприятия «Балтская многопрофильная больница» Романа Кацмазу и представителя правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью в Одесской военной администрации Олега Соколова. И получили обстоятельные ответы.

От неработающего телефона — к пандусам

После публикаций о доступности услуг семейного врача жительница громады спрашивала, почему не работает телефон в Балтском Центре первичной медико-санитарной помощи и нет возможности получить направление к специалисту. Проблему решили сразу: выяснилось, что связисты отключили телефон при переходе на IP-телефонию, а потом забыли присоединить.

Отдельным вопросом, за которым следит наше издание, является обустройство пандусами аптек и медучреждений. Но после наших публикаций и возле ЦПАУ был установлен новый пандус.

Почему отсутствуют бесплатные лекарства и действительно ли нет жилья для врачей?

Относительно отсутствия бесплатных лекарств Роман Кацмаза заметил, что не исключает непорядочность среди персонала и отметил, что пациенты должны озвучивать проблемы, ведь администрация больницы всегда открыта для общения.

Причиной нехватки врачей многие считают отсутствие жилья для молодых специалистов. Но, как выяснилось, громада выделяет служебное жилье, и оно сегодня есть в двух сельских амбулаториях. Глава громады видит проблему в том, что в вузах не работает система отработки для бюджетников.

Что касается оснащения палат, то сейчас завершается ремонт в терапевтическом и хирургическом, на очереди — реанимационное и родильное отделения.

Геннадий Чабанов, главный редактор издания «Одесская жизнь»

— Год назад в «Одесской жизни» стартовал проект, которым введен выпуск в газете четырех дополнительных региональных полос. На сайте добавлена рубрика «Одесская область», где публикуются материалы наших региональных журналистов. Это позволило не только рассказывать о событиях в самых отдаленных громадах региона, но и помогать решать насущные вопросы, которые беспокоят жителей всей области. Региональные страницы в «Одесской жизни» стали заменой тех районных газет, которые прекратили выход. На сайт и фейсбук-страницу стали больше заходить читатели из Одесской области. Начиная с октября мы в течение месяца были на прямой связи с жителями Балтской и Ренийской громад по освещению вопросов в сфере медобслуживания. И этот проект стал органичным продолжением той работы, которую начала редакция год назад.

Наталья Димчева, редактор региональных страниц издания «Одесская жизнь»

— Обсуждение вопросов медобслуживания в Балтской и Ренийской громадах на региональных страницах издания «Одесская жизнь» вызвало большой интерес и со стороны жителей других громад области и города Одесса. На все обращения мы отвечали, опираясь на комментарии и получая консультации от профильных специалистов. Связь с читателями держим и после окончания проекта.

Тамила Терзян, специалист SMM издания «Одесская жизнь»

— Страница «Одесской жизни» в Фейсбуке помогла собрать отзывы людей из разных сел и отдаленных громад. Таким образом мы достучались до многих людей и узнали об их мыслях и проблемах. Читатели оставляли комментарии под нашими сообщениями и присылали личные сообщения. Каждое сообщение было обработано и указанная проблема отделена.

Авторы публикации:

Антонина Бондарева, региональная журналистка издания «Одесская жизнь» по Ренийской громаде.

Любовь Кузьменко, региональный журналист издания «Одесская жизнь» по Балтской громаде.

Наталья Димчева, редактор региональных страниц издания «Одесская жизнь».

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.