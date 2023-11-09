Одессит MELOVIN еще раз попытается попасть на «Евровидение»: опубликован список участников нацотбора

В общей сложности на международный песенный конкурс «Евровидение 2024» поступило 389 заявок от 288 украинских исполнителей, из них 222 — сольные артисты.

Одесский артист MELOVIN еще раз решил побороться за участие на международной вокальной арене. В 2018 году артист выступал на «Евровидении» с песней Under The Ladder. Тогда он занял 17-е место.

Известно, что заявку на нацотбор подала Тик Ток сенсация из Одессы Кажанна, которую продюсирует участница двух Национальных отборов на Евровидение Джерри Хейл. Но ее в списке участников нет.

По словам продюсера отбора Дмитрий Шуров, многие артисты не могут принять участие в отборе из-за того, что совершили ошибки, признали их, либо были невнимательны, либо, которые выступали на территории россии или временно оккупированных территориях после 2014 года.

Список участников лонглиста нацотбора на «Евровидение-2024»:

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

KARYOTYPE;

KRYLATA;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

PARFENIUK;

SHÉPA;

SKYLERR;

STASYA;

SWOIIA;

TESLENKO;

YAGODY;

YAKTAK;

Ziferblat.

Все участники этого списка должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Финалистов объявят не позднее 20 ноября.

Финал нацотбора состоится в феврале 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы изберут путем онлайн-голосования.

Кстати, в этом году нацотбор пройдет по новым правилам – зрители смогут выбрать одного из финалистов путем онлайн-голосования.

Где пройдет «Евровидение-2024»

68-й песенный конкурс «Евровидение» состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Мальме будет принимать «Евровидение» уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.