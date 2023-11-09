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Одессит MELOVIN еще раз попытается попасть на «Евровидение»: опубликован список участников нацотбора

Одессит MELOVIN еще раз попытается попасть на «Евровидение»: опубликован список участников нацотбора

Сегодня, 9 ноября, организаторы нацотбора на «Евровидение-2024» обнародовали список из 20 артистов, вошедших в лонглист. Совместно попробовать свои силы в нацотборе решили alyona alyona & Jerry Heil, во второй раз представить Украину на конкурсе решил одессит MELOVIN. 

В общей сложности на международный песенный конкурс «Евровидение 2024» поступило 389 заявок от 288 украинских исполнителей, из них 222 — сольные артисты.

Одесский артист MELOVIN еще раз решил побороться за участие на международной вокальной арене. В 2018 году артист выступал на «Евровидении» с песней Under The Ladder. Тогда он занял 17-е место.

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Известно, что заявку на нацотбор подала Тик Ток сенсация из Одессы Кажанна, которую продюсирует участница двух Национальных отборов на Евровидение Джерри Хейл. Но ее в списке участников нет.

По словам продюсера отбора Дмитрий Шуров, многие артисты не могут принять участие в отборе из-за того, что совершили ошибки, признали их, либо были невнимательны, либо, которые выступали на территории россии или временно оккупированных территориях после 2014 года.

Список участников лонглиста нацотбора на «Евровидение-2024»:

  • alyona alyona & Jerry Heil;
  • ANKA;
  • Carpetman;
  • Drevo;
  • INGRET;
  • Julia Belei;
  • KARYOTYPE;
  • KRYLATA;
  • MÉLOVIN;
  • NAHABA;
  • NAZVA;
  • PARFENIUK;
  • SHÉPA;
  • SKYLERR;
  • STASYA;
  • SWOIIA;
  • TESLENKO;
  • YAGODY;
  • YAKTAK;
  • Ziferblat.

Все участники этого списка должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Финалистов объявят не позднее 20 ноября.

Финал нацотбора состоится в феврале 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы изберут путем онлайн-голосования.

Кстати, в этом году нацотбор пройдет по новым правилам – зрители смогут выбрать одного из финалистов путем онлайн-голосования.

Где пройдет «Евровидение-2024»

68-й песенный конкурс «Евровидение» состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Мальме будет принимать «Евровидение» уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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