Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: під яким номером виступить співак з Одеси

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року та пройде у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі та глядачів.

У фіналі братимуть участь 11 вокалістів. Хто відкриє Нацвідбір, а хто виступатиме останнім і з якими саме треками стало відомо під час прес-конференції, що відбулася 11 січня.

Порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – “Палала” Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

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Учасник фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024 із Одеси MELOVIN представить композицію DREAMER.

Нагадаємо, імена 10 фіналістів “Суспільне” оголосило у листопаді 2023 року після проведення прослуховувань, проте завдяки нововведенню глядачі мали шанс обрати 11-го учасника – з лонгліста, куди увійшли артисти, які внаслідок прослуховувань не змогли потрапити до фіналу.

68-й пісенний конкурс Євробачення у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал Євробачення-2024 відбудеться на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Раніше “Одеське життя” писало про співака з Одеси. MELOVIN — псевдонім українського співака Костянтина Бочарова, котрий у 2018 році виграв національний відбір на «Євробачення-2018».