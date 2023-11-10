Новости Одессы и Одесской области

Девочка из Одессы спела песню, в которой отправила «подарок» путину (видео)

Девочка из Одессы спела песню, в которой отправила «подарок» путину (видео)

10-летняя одесситка Амелия Стеценко вместе с норвежским писателем и музыкантом Гайром Листрупом спели песню «Башмачок из Киева», посвятив ее украинским детям, которые почти два года живут под обстрелами российских дронов, бомб и ракет.

Клип на песню разместил Гайр Листруп на своем YouTube -канале.

В своей проницательной песне музыкант рассказывает о красном башмачке, «багряном, как кровь», принадлежавшем маленькой киевлянке. Башмачок нашли на руинах дома в Киеве.

Песню музыкант исполнил с 10-летней Амелией Стеценко, которая с начала полномасштабного российского вторжения покинула родную Одессу и сейчас проживает в Норвегии.

черевичок путіну

Песня написана и исполнена в стиле народной норвежской песни. Часть песни записана на норвежском языке, часть на украинском, которую и исполняет Амелия.

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Под видео музыкант написал:

Башмачок отправляют беспилотником в Кремль. Обувь принадлежала маленькой девочке. Это подарок для президента. Может у него есть ребенок, или внук, которому башмачок понадобится.

черевичок путіну

Песня вошла в альбом Maribel fra Ukraina («Марибель из Украины»), который Гайр Листруп выпустил в октябре 2023 года. Тема всего альбома – ребенок и война. Музыкант посвятил песни альбому вымышленной героини Марибель из Киева.

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