Как в Одессе мужчины избегают контактов с ТЦК

Несколько дней подряд в Одессе работники ТЦК проверяют маршрутки, трамваи и троллейбусы и мужчины в них. Всех, кто, на первый взгляд, подлежит мобилизации, высаживают из общественного транспорта. Конечно, не обошлось без скандалов.

Но часть одесситов нашла выход, чтобы минимизировать вероятность встречи с представителями ТЦК. Часть мужчин, которые могут быть мобилизованы, пересела на такси, сообщает ТСН. Этот транспорт пока передвигается по городу без осмотра военными.

Сменили правила посещения и некоторые фитнес-клубы Одессы. В частности, те, которые посещает немало мужчин.

Как рассказал администратор одного из таких клубов, на такси стали передвигаться даже живущие неподалеку их клиенты, чтобы не встретить представителей ТЦК и не поехать с ними в военкомат. Также, по словам администратора клуба, в соцсетях есть чат, где свои услуги перевозки предлагают те, у кого есть авто.

Что касается фитнес-клуба, то здесь также были приняты определенные меры, чтобы избежать мобилизации прямо в зале.

После декабрьских рейдов ТЦК по спортивным и тренажерным залам некоторые из них установили видеодомофоны на входе. И теперь работникам ТЦК там вход закрыт. А люди, которые приходят в штатском, должны назвать причину визита и к кому они пришли.

Как утверждают в фитнес-клубе, они не против мобилизации, но и не хотят, чтобы был отток клиентов. Потому и создали комфортные условия, рассказал администратор клуба.

Что касается рейдов ТЦК в общественном транспорте, то в соцсетях одесситы предлагают не оставаться в стороне, пока мужчин снимают с маршруток и троллейбусов:

Ранее «Одесская жизнь» писало о скандале, произошедшем жителями города и сотрудниками ТЦК. Женщина обвиняла сотрудников в похищении брата и потребовала его показать.