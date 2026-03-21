Закрытый показ фильма «ВОНА» в киевском кинотеатре «Октябрь».

Героини жены из Болграда (Нина Быковская, Елена Лысак, Ольга Атанасова).

Мужчины героинь служат в 88-м батальоне морской пехоты.

Женщины волонтерят с начала вторжения.

Любовь и война

В киевском кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ документального фильма «ВОНА» от режиссера Татьяны Станевой. Это дневник жен военных, которые живут свою жизнь в постоянной тревоге и страхе за жизнь любимых.

Главные героини — Нина Быковская, Елена Лысак и Ольга Атанасова из Болграда, чьи мужчины воюют в 88 батальоне морской пехоты. Следует отметить, что в начале полномасштабного вторжения женщины начали волонтерить, чтобы справиться с тревогой за родных на передовой. Их ежедневные заметки о поддержке, ожидании и стойкости легли в основу ленты. К слову, режиссер четыре года сопровождала героинь.

«ВОНА – о любви: жен к военным, бойцам к семьям, всех нас – к Украине. Любовь, преодолевающая страх, мотивирует бороться и объединяет в стремлении к Победе», — отметила Татьяна Станева.

Добавим, что мировая премьера состоялась в Болгарии, а в Украине показ в Болграде на Одесщине, где снимали фильм. Киевская презентация в «Октябре» приближает фильм к широкой аудитории.

