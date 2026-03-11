Ключевые моменты:

Фиктивное зачисление призывников студентами вузов для отсрочки от мобилизации.

Чиновники получали деньги за незаконное оформление.

Обыск: в конце января изъяты документы (приказы, табели, личные дела).

Взятки за отсрочку

По информации Приморского районного суда Одессы, продолжается расследование схемы незаконного зачисления студентов призывного возраста в вузы во время военного положения. По данным следствия, чиновники высшего образования получали взятки, чтобы мужчины избегали мобилизации.

В частности, в ООО «Частный лицей «Праобраз» обнаружили формально числившегося в штате преподавателя, но реально ремонтировавшего грузовики. К слову, пенсионный фонд подтвердил его зарплату также в ООО «Сервис Трак 7+1».

Добавим, что в конце января прошел обыск в одном из учебных заведений Одессы, где были изъяты служебные документы: приказы о приеме на работу, табели, личные дела, подтверждающие фиктивные зачисления.

Суд вернул ходатайство прокурору на доработку в течение 72 часов. Расследование продолжается, проверяют все причастные и возможные выгоды должностных лиц.

Напомним, в Одессе правоохранители раскрыли большую схему уклонения от мобилизации, замаскированную под общественную работу. Организаторы предлагали мужчинам «защиту» от повесток и проверок за деньги. Среди фигурантов – руководители общественной организации и представители территориальных центров комплектования (ТЦК).