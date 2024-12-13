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Одесские фигуристы добились исторических результатов на международном турнире

Одесские фигуристы добились исторических результатов на международном турнире

Одесские спортсмены Ирина Пидгайна и Артем Коваль установили новый исторический рекорд для украинского фигурного катания, заняв 4 место в финале юниорского «Гран-при».

Это самый высокий результат украинских спортсменов в этом соревновании за последние 21 год, сообщает Национальный Олимпийский комитет Украины.

Финал Гран-при по фигурному катанию прошел с5 по 8 декабря во французском городе Гренобль. Это событие стало кульминацией сезона, собрав лучших фигуристов мира. Соревнования включали короткие и произвольные программы в одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду среди юниоров и взрослых.

В своем дебютном финале 16-летняя Ирина Пидгайна и 20-летний Артем Коваль, которых тренируют Галина Чурилова и Елена Онищенко, набрали 152,27 балла. В ритмическом танце пара заняла 5-е место, а в произвольном — 4-е.

Ирина Пидгайна и Артем Коваль

«Перед произвольным танцем мы немного нервничали, но все равно вышли и все сделали. Это также опыт. Конечно, очень круто кататься возле топов и, что мы — часть этого топа. Было очень интересно посмотреть на пары мастеров, как они работают, как реагируют на изменение климата», — говорит Ирина Подгайна.

Отметим, 4-е место одесских фигуристов — это лучший результат Украины в юниорском финале «Гран-при» за 21 год. Последний раз выше пятого места украинцы поднимались еще в сезоне 2003/2004.

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