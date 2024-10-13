Юные фигуристы из Одессы победили на международном турнире Budapest Trophy в танцах на льду

Как сообщает Федерация фигурного катания Украины, в соревнованиях танцевальных дуэтов среди юниоров 16-летняя Ирина и 20-летний Артем лидировали после ритмического танца (66,61 балла) и были лучшими в произвольном (98.98 балла). В итоге они набрали победные 165,59 баллов.

В этом сезоне воспитанники одесской СДЮСШОР «Льдинка» стали вторыми на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре (Турция) и победили в словенской Любляне. Они вошли в шестерку лучших танцевальных дуэтов и примут участие в финале Гран-при, который состоится 5-8 декабря в Гренобле (Франция).

В настоящее время юные спортсмены тренируются в Вене под руководством тренера Галины Чуриловой.

Ранее сообщалось, что королева шашек из Одессы Виктория Мотричко стала победительницей международного турнира по 100-клеточным шашкам, проходившего в США.