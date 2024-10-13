Юные фигуристы из Одессы победили на международном турнире Budapest Trophy в танцах на льду

Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль – воспитанники одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) «Льдинка» – стали победителями в юниорской категории в танцах на льду на международном турнире Budapest Trophy, проходящем в столице Венгрии Будапеште.
Как сообщает Федерация фигурного катания Украины, в соревнованиях танцевальных дуэтов среди юниоров 16-летняя Ирина и 20-летний Артем лидировали после ритмического танца (66,61 балла) и были лучшими в произвольном (98.98 балла). В итоге они набрали победные 165,59 баллов.
В этом сезоне воспитанники одесской СДЮСШОР «Льдинка» стали вторыми на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре (Турция) и победили в словенской Любляне. Они вошли в шестерку лучших танцевальных дуэтов и примут участие в финале Гран-при, который состоится 5-8 декабря в Гренобле (Франция).
В настоящее время юные спортсмены тренируются в Вене под руководством тренера Галины Чуриловой.
Ранее сообщалось, что королева шашек из Одессы Виктория Мотричко стала победительницей международного турнира по 100-клеточным шашкам, проходившего в США.