Новости Одессы и Одесской области

«Феноменальная» скорость атаки ковида и победа одесской каратистки : новости Одессы за 10 октября

«Феноменальная» скорость атаки ковида и победа одесской каратистки : новости Одессы за 10 октября

В воскресение, 10 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.

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Коронавирус свирепствует в регионе и отнимает десятки жизней каждый день.  10 октября на Одесчине было 24 смерти и 1010 заразившихся.

При этом  больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро: свидетельство врача.

Мэр Одессы назначил себе советника-СБУшника и отбыл в отпуск.

В Одесской области пожары забрали две жизни.

Футбольная сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022.

В Одессе отремонтируют сточный коллектор э это дает надежду, что Аркадия избавится от фекальных вод.

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП с маршруткой на Киевской трассе.

«Одесская Жизнь» рассказывала как городское фермерство приживается в Одессе.

В Одессе навели порядок на старинном казацком кладбище.

А на поселке Котовского парень упал с 8 этажа и выжил.

Читайте также главные новости Одессы за субботу, 9 октября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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