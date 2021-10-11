«Феноменальная» скорость атаки ковида и победа одесской каратистки : новости Одессы за 10 октября

Октябрь по-одесски: центр города – в осенних переливах (фоторепортаж) Удивительное время: деревья еще хвастаются зеленой листвой, правда, с признаками пожелтелости-золотистости, а посмотришь на землю – там уже осенний лиственный ковер.

Одесситы активно утепляются, жалуются, что так и не дождались бабьего лета и вообще «в этом году все слишком быстро». ПОДРОБНЕЕ

Дом на одесской Успенской: монументальные балконы и пропавший флагодержатель (фото) Фасад это величественного одесского дома на Успенской, 7 трудно рассмотреть полностью: мешают не менее величественные деревья. Хотя молодые деревья, как мы все же рассмотрели, изучая этот красавец-дом, памятник архитектуры, уже успели прорости и на крыше. ПОДРОБНЕЕ