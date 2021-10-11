«Феноменальная» скорость атаки ковида и победа одесской каратистки : новости Одессы за 10 октября

В воскресение, 10 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.
Коронавирус свирепствует в регионе и отнимает десятки жизней каждый день. 10 октября на Одесчине было 24 смерти и 1010 заразившихся.
При этом больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро: свидетельство врача.
Мэр Одессы назначил себе советника-СБУшника и отбыл в отпуск.
В Одесской области пожары забрали две жизни.
Футбольная сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022.
В Одессе отремонтируют сточный коллектор э это дает надежду, что Аркадия избавится от фекальных вод.
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП с маршруткой на Киевской трассе.
«Одесская Жизнь» рассказывала как городское фермерство приживается в Одессе.
В Одессе навели порядок на старинном казацком кладбище.
А на поселке Котовского парень упал с 8 этажа и выжил.
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