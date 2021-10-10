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Коронавирус 10 октября: на Одесчине 24 смерти и 1010 заразившихся

Коронавирус 10 октября: на Одесчине 24 смерти и 1010 заразившихся

По состоянию на утро воскресения, 10 октября 2021 года, в Одесской области выявили 1010 новых случаев COVID-19, 24 человека от болезни скончались.

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Об этом информирует пресс-служба Минздрава Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Согласно приведенным данным, в течении суток медики выявили в регионе 1010 новых случаев заболевания коронавирусом. 24 умерли от осложнений болезни. 186 человек выздоровели.

В абсолютных цифрах, как по числу выявленных заболевших, так и по числу умерших Одесская область на втором месте в стране. Хуже дела обстоят только в Харьковской области. Там, по данным МОЗа за 24 часа подтвердили 1783 случая ковид и 30 человек умерли.

На сегодня общее число выявленных случаев коронавируса с момента начала пандемии в Одесской области выросло до 162 553. Умер 3421 человек. Выздоровели 143 047 жителей региона.

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 10 октября официально подтверждено 11344 новых случаев COVID-19 против 16 362 днем ранее. За сутки умерли 162 человека, выздоровели 2581 больной.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, с начала пандемии в стране заразились COVID-19 2 541 257 человек. Умерли 58 493 больных, выздоровели 2 290 427 человек.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 9 октября, в Одесской области выявили 1 310 новых случаев, 2 человека умерли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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