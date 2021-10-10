Огород на крыше: как городское фермерство приживается в Одессе?

Выращивать овощи, фрукты и всякую съедобную зелень в общественных пространствах города абсолютно реально и полезно. Сейчас городское фермерство — это популярный тренд во многих мегаполисах по всему миру.

Огороды устраивают прямо на крышах зданий и не только. «Одесская жизнь» выясняла, что такое городское фермерство и как оно приживается в Одессе.

Грядки среди небоскребов

Не у всех есть домик в деревне или дача, где можно выращивать продукты себе на стол. Но многим хотелось бы иметь такую возможность. Ведь это не только экологически и экономически выгодно, но еще и позволяет отдыхать от городского ритма жизни. Однако даже арендовать участок за городом может далеко не каждый.

Идея производства продуктов питания в черте города не нова. Еще в период Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон призвал американцев использовать любое открытое пространство для садоводства, так как поставки из Европы сильно сократились из-за боевых действий. Еще раньше, в конце XIX века, мэр Детройта Хейзен Пингри предложил жителям городских окраин выращивать овощи на свободных землях. Эти участки назвали «Картофельные хранилища Пингри».

Сегодня примеров городского фермерства по миру уже много, причем это явление становится все масштабнее. В Питерборо (Канада), Амстердаме (Нидерланды), Стокгольме (Швеция), Берлине (Германия), Гонконге (Китай) и других городах выращивают фрукты и овощи на крышах и во дворах, используя современные сельскохозяйственные технологии.

Один из самых известных и крупных общественных огородов находится в американском Нью-Йорке — и называется Brooklyn Grange. Его организовали на трех крышах в районах Бруклина и Квинса общей площадью в 2,5 гектара. Здесь ньюйоркцы выращивают овощи для местных ресторанов, рынков и, конечно, для самих себя. За год получается собрать около 3,6 тонны органически чистых продуктов. Также тут устраивают свадьбы, различные вечеринки, мастер-классы, лекции, проводят занятия йогой и экскурсии по ферме.

Весной прошлого года, в разгар пандемии коронавируса, сад появился и в центре Парижа — он называется NU-Paris. Над одним из павильонов самого большого выставочного центра французской столицы Paris Expo подготовили более 150 грядок общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Их сдают в аренду на год по 330 евро. Парижане здесь выращивают помидоры, клубнику, свеклу, салат, базилик, мяту и другие травы. А еще заводят новые знакомства и отдыхают от городской суеты.

Зачем нужны общественные огороды?

Еда, выращенная на месте, не нуждается в затратных перевозках. Ее путь к нашим тарелкам существенно удешевляется, сокращается и становится экологичнее.

— Публичные огороды могут решить проблему нерационального потребления ресурсов, — считает Юлия Котельникова, эколог, глава общественной организации «Центр демократического развития молодежи «Синергия». — Большинство продуктов, которые мы покупаем в супермаркетах, упакованы. Это уже нагрузка на мусорные свалки. Кроме того, товар завозится из других стран или областей, что оставляет свой экологический след. Мы сможем его уменьшить, если будем создавать общественные огороды в границах небольших кооперативов. Тогда люди откажутся от покупок продуктов в супермаркетах.

Также публичные огороды демонстрируют, как «рождается» наша еда.

— Во-первых, публичные огороды позволяют на практике показывать процесс выращивания еды. Ведь сейчас уже многие дети плохо представляют, откуда вообще берутся продукты на полках в супермаркетах. Во-вторых, общественные огороды помогают формировать ответственность у детей и взрослых за выращивание продуктов. В-третьих, такие пространства используются и для налаживания коммуникации, — говорит Котельникова.

Ранее мы рассказывали о том, что такое органические продукты и чем они отличаются от обычных.

Огород во дворе на Таирова

Городское фермерство постепенно проникает и в Одессу. Так, жители многоэтажки на проспекте Небесной сотни, 77а в рамках проекта «Мой двор — моя вселенная» решили устроить у себя во дворе общественный огород.

Начнут с граффити. По центру двора находится полуразрушенная бойлерная станция, которая, по мнению жильцов, создает негативный эмоциональный климат. Ситуацию хотят улучшить с помощью яркого рисунка на стене строения. Темой будет городское садовничество.

— Потом местные активисты планируют создать возле этой стены публичный огород — будут высаживать травы, базилик, мяту, мелиссу, какие-то овощи и цветы. Если проект приживется, будет активно развиваться и поможет наладить коммуникацию, то, возможно, появится смысл создавать больше таких огородов в границах одесских двориков, — рассказывает Юлия Котельникова.

А в будущем у одесских экологов есть идея создания целого движения «Городской огород». В рамках проекта предполагается установка ящиков с землей во дворах, парках и других общественных пространствах, в которых можно будет выращивать овощи и фрукты. «Городской огород» будет способствовать общению и нести образовательные функции.

Эксперименты городских огородников

А вот некоторые одесситы уже практикуют фермерство в городской черте — прямо в Зеленом театре, что в парке Шевченко. Проект «Общественный огород» запустили в театре в 2019 году.

— Общественный огород — отличная альтернатива для тех, кто не хочет или не может покупать участок земли далеко от дома. В центре большого и шумного города вы можете арендовать грядку, проводить время с растениями, сажать и пожинать плоды, — пояснили нам в пресс-службе Зеленого театра. — В этом сезоне у нас 19 огородников-экспериментаторов — получилась очень дружная команда. Ребята все максимально разные, но кайфуют от процесса, стараются помогать друг другу — например, если кто-то уезжает и не сможет поливать свои растения.

Занимаются садовничеством все по разным причинам — одни просто любят растения и землю; другие таким образом борются со стрессом и выгоранием; третьи хотят всегда иметь возможность собрать свежую зелень себе на стол.

Стоимость аренды грядки размером один квадратный метр — 100 гривен в месяц. В цену входят и консультации садовника.

— Единственная наша просьба — ответственно подходить к вопросу. Мы принимаем только тех, кто действительно готов огородничать весь сезон. Ведь занятие садом предполагает постоянную заботу о тех, кого вы растите, — отмечают в пресс-службе.

Что высаживают одесситы?

В этом сезоне одесситы высаживали помидоры, всяческую зелень, перцы, мяту, лаванду и чернобривцы.

— Мы считаем, что наш проект — очень добрый и очень удачный, — уверенны в Зеленом театре. — Каждый год мы быстро набираем нужное количество заявок и даже порой вынуждены отказывать — настолько много желающих. Будет здорово, если мы станем примером для других общественных пространств нашего города. Чтобы создать такой огород, не нужно много сил, зато приносить радость, спокойствие, удовольствие и вкусные плоды он будет еще долгие годы.

Фото: пресс-служба «Зеленого театра», Brooklyn Grange, NU-Paris, Юлия Котельникова

Ранее мы рассказывали о том, как глобальное потепление может изменить меню одесситов.