Одесская облгосадминистрация согласовала проект реконструкции «Новоаркадийского колелктора». Того самого, что регулярно «орошает» пляж в Аркадии фекальными водами.

Инженерное сооружение, отвечающее за отвод дождевой воды и канализации с улиц города, расположенных в районе Аркадии, не ремонтировали толком в течении 55 лет.

Результатом стало то, что во время осадков вода из уличных ливневок смешивается с фекальными водами, переполняет и коллектор и через трубу аварийного выброса попадает прямо на песок в самом центре пляжа Аркадия.

Ни городские власти, ни арендаторы пляжной земли ничего не делали для того, чтобы защитить место отдыха от попадания туда опасной для здоровья и дурно пахнущей жижи.

И вот 7 октября специалисты, после исследования коллектора, сообщили о своих выводах. На их основе разработают проектную документацию и отремонтируют ливневую систему.

Распоряжение о согласовании документации уже подписал руководитель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Экспертизы проводили два предприятия: «Експертно-інспекційний центр» и «Південь Будекспертиза». Их же специалисты определили, что именно надо сделать на проблемном участке.

Стоимость капремонта коллектора оценивают предварительно в 128 миллионов гривен.

Еще новости о проблемах Аркадии в Одессе: