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В Одессе навели порядок на старинном казацком кладбище

В Одессе навели порядок на старинном казацком кладбище

Перед Днем защитников и защитниц Украины, который страна празднует 14 октября, украинские казаки вместе со скаутами и курсантами провели Покровский субботник на Сотниковском казачьем кладбище.

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Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Одесского отделения Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Большой компанией, куда входили курсанты Одесского института военно-морских сил, Одесского Университета внутренних дел, одесских скаутов, казаков-участников современной войны за независимость Украины и других неравнодушных одесситов провели большой Покровский субботник и убрали от сорняков памятник истории и народной архитектуры, где сохранились уникальные каменные казацкие намогильные кресты.

— написал он.

По некоторым данным кладбище существует еще с 60-70 годов 18 века, то есть со времен Ханской Украины, когда эта территория начала интенсивно заселяться украинским населением.

Также Сергей Гуцалюк провел небольшую лекцию для участников мероприятия по исторической и культурной ценности этого уникального объекта истории Одессы, украинского казачества и Украины.

Сергей Гуцалюк проводит лекцию на казацком кладбище

Кладбище Сотниковской сечи — старинное казацкое кладбище, находится по адресу: Хаджибеевская дорога, 143, Одесса. Первые захоронения казаков появились тут еще до уничтожения Запорожской Сечи — самое древнее надгробие датировано 1771 годом. Добраться можно трамваем «№ 20 от Херсонского сквера (рядом с Пересыпским мостом).

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Сотниковское (Куяльницкое) кладбище в Одессе внесли Государственный реестр недвижимых памятников. Теперь оно получило статус памятника истории местного значения.

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Фото Сергея Гуцалюка

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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