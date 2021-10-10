В шестой по счету отборочной игре турнира украинские футболисты победили финнов 1:2 у соперников дома.

Украина победила Финлянлию и поднялась на второе место в отборе на ЧМ-2022

Теперь сборная Украины занимает вторую строчку своей группы в отборе на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022.

По сути, игра была сделана в первом тайме. Первый гол в игре забил в финские ворота Андрей Ярмоленко. Нападающий хозяев Тьемуэ Пукки сумел отыграть мяч. Однако на 34-й минуте Роман Яремчук забил победный для сборной Украины мяч.

Следующие две игры сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной. Эта же команда является и ближайшим преследователем украинцев в турнирной таблице.

Пройдет ли Украина на ЧМ-2022 в Катаре?

До игры с финнами все матчи украинцы завершали в ничью. И если такой результат с французской сборной, которая лидирует в нашей группе, все расценивали как успех, то ничья со сборной Казахстана в среде болельщиков воспринималась чуть ли не как проигрыш.

Гарантировано участвовать в Чемпионате мира будет команда, занявшая первое место в группе. Команды, занявшие вторые места, образуют стыковые группы, победители которых также смогут поучаствовать в мировом первенстве.

Финляндия — Украина 1:2

Голы: Пукки, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Финляндия: Градецки — Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен, 78) — Лод, Лам (Ниссиля, 61), Камара — Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) — Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко — Ярмоленко (Довбик, 86), Цыганков (Зубков, 77) — Яремчук (Довбик, 85).

Предупреждение: Кривцов.

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Фото УАФ (Роман Яремчук забил победный гол в игре с финнами)