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В Одесской области пожары забрали две жизни

В Одесской области пожары забрали две жизни

Утром в субботу, 9 октября, два пожара в селах Палиево и Понятовка Одесской области закончились гибелью хозяев частных домов.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления государственной службы спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Одесской области.

Дом пылал в селе Палиево

Первым в Службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Палиево Вигоднянскои территориальной громады.

Когда спасатели прибыли на место, частный дом уже пылал «открытым пламенем». Общая площадь пожара составила 80 м2.

Во время проведения разборки и проливки было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники 10 спасателей.

В Понятовке загорелась постель

Спустя примерно два часа после начала первого пожара, спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Понятовка Раздельнянского района.

По прибытию на место вызова, пожарные установили возгорания домашнего имущества (постельных принадлежностей) в одноэтажном жилом доме.

Пожар оказался совсем небольшим, он охватил площадь всего 6 м2 внутри дома. Но этого оказалось остаточно, чтобы погиб человек.

Во время тушения пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тело хозяйки дома 1944 года рождения. ️Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 спасателя.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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