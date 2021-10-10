Забитые реанимации, скандал в роддоме и новшества у «Одесской ярмарки»: главные субботние новости Одессы за 9 октября

В субботу, 9 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.

В больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».

Между тем, на этих выходных в Одесской области работают 18 центров массовой вакцинации от COVID-19 на базе отделений «Укрпочты». Здесь смогут привиться пенсионеры и все желающие.

Стали известны подробности скандала в одесском роддоме №1. Родители умершего новорожденного обвиняют медиков в халатности, а у руководства роддома свое мнение на этот счет.

Субботним вечером на трассе Одесса – Киев в районе села Дачного, произошла жуткая дорожная авария: грузовик врезался в автобус №51 «Одесса – Холодная Балка» с пассажирами. Предварительно, двое пассажиров маршрутки погибли.

На участке Красного переулка в Одессе, вдоль «Одесской ярмарки», которая работает в обычном режиме, убрали все новшества в виде цветников и почти все столики: здесь укладывают новую плитку.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков вошел в Топ-100 успешных украинцев по версии журнала Мillenium Club и получил награду в номинации «Профессионал года – 2021».

Фото Марии Котовой