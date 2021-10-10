Больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро: свидетельство

В Раздельнянской районной больнице три дня назад открылось отделение для пациентов с COVID-19 на 70 коек. За три дня 42 койки уже заняты.

Об этом сообщил врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Иван Черненко.

Скорость заполнения ковидных коек «феноменальная»

На утро 15 госпитализаций, новый рекорд нашего маленького отделения. Так держать!

— написал медик у себя в Facebook.

Вчера Иван Черненко отметил, что не прошло и двух суток, как открылось ковидное в Раздельной, а уже были занято 27 коек из 70 (на утро 10 октября уже 42, — ОЖ), четверо больных были подключены к аппаратуре СРАР (аналог искусственной вентиляции легких).

Врач пишет, что 10 госпитализаций за сутки — столько было на пиках прошлых волн. Сегодня же таких вакцинаций было уже 15.

Среди госпитализированных в Раздельной нет ни одного вакцинированного

И такая ситуация не только в Раздельной. В Одессе места в ковидных отделениях заполнены и потому открывают новые отделения. А вот лечение самых сложных случаев в Одессе осложнено тем, что не хватает врачей-реаниматологов.

Поэтому в областном центре уже появилась «очередь на реанимацию». А самых сложных больных везут в другие города, в том числе и в Раздельную.

Везут с Одессы, ближайших районов, темпы феноменальные. Так до конца недели отделение заполнится полностью. А ведь все лето предупреждали и умоляли вакцинироваться. На данный момент нет ни одного вакцинированного в стационаре.

— написал Иван Черненко.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на утро 10 октября только за сутки в Одесской области выявили 1010 новых случаев COVID-19, 24 человека от болезни скончались.

В больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».

При этом волонтер Катерина Ножевникова с сожалением констатирует, что отношение к происходящему у многих до сих пор довольно легкомысленное: люди ходят без масок, не соблюдают дистанцию, бурно отмечают праздники в администрациях и ресторанах, а вакцинация при этом тормозит.

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