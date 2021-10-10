В Одесской областной полиции рассказали подробности вчерашней трагедии на трассе Киев-Одесса. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что водитель грузовика, житель Черкасской, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайского сельской общины, сделал остановку. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми.

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин, 1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г.р., и двое мужчин, 1975 и 1994 г.р. Все они жители Холодной Балки. В них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.

Водителя фуры задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Киев – Одесса, случившегося на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка.

Водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него.

В результате аварии два пассажира маршрутки погибли на месте. Многие получили травмы.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области