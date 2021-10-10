На Котовского парень упал с 8 этажа и выжил

На улице Сахарова в Суворовском районе с 8 этажа высотного дома выпал молодой человек. Он приземлился на козырек подъезда и чудом выжил. Пострадавшего забрала скорая.

Информация об инциденте появилась в одесских телеграм-каналах.

Одессит упал с 8 этажа и остался жив

Происшествие случилось по адресу Академика Сахарова 28. Молодой мужчина выпал с 8 этажа и чудом остался жив: он упал на козырек парадной.

Спасатели сняли пострадавшего с козырька и передали медикам. Подробности случившегося устанавливаются.

Бригада скорой помощи оказала пострадавшему неотложную помощь на месте и отвезла в больницу.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что также на поселке Котовского 7 июня молодой человек, предположительно, промышленный альпинист, упал с высоты во время проведения строительных работ, и выжил. Очевидцы утверждали, что упал он с высоты 8 этажа.

Еще новости о падениях с высоты в Одессе: