Мэр Одессы назначил себе советника-СБУшника и отбыл в отпуск

Городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил себе советника-консультанта – им стал Сергей Шпаков, который ранее занимал руководящие должности в областном управлении СБУ.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте одесской мэрии.

Согласно документу, Шпаков назначен на общественных началах и приступил к своим обязанностям с 7 октября.

Кроме того, согласно другому распоряжению, мэр Одессы взял себе 6 дней отпуска – с 8 по 13 октября.

На время отсутствия Труханова его обязанности возложены на вице-мэра по вопросам деятельности исполнительных органов власти Сергея Тетюхина.

Напомним, в пятницу, 8 октября, Высший антикоррупционный суд Украины так и не вынес решения о мере пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и управляющего делами исполнительного комитета Одесского горсовета Олега Брындака. Рассмотрение вопроса продолжится 11 октября.

Ранее «Одесская жизнь» писала, в чем обвиняют Геннадия Труханова: