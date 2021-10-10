Мэр Одессы назначил себе советника-СБУшника и отбыл в отпуск

Городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил себе советника-консультанта – им стал Сергей Шпаков, который ранее занимал руководящие должности в областном управлении СБУ.
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте одесской мэрии.
Согласно документу, Шпаков назначен на общественных началах и приступил к своим обязанностям с 7 октября.
Кроме того, согласно другому распоряжению, мэр Одессы взял себе 6 дней отпуска – с 8 по 13 октября.
На время отсутствия Труханова его обязанности возложены на вице-мэра по вопросам деятельности исполнительных органов власти Сергея Тетюхина.
Напомним, в пятницу, 8 октября, Высший антикоррупционный суд Украины так и не вынес решения о мере пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и управляющего делами исполнительного комитета Одесского горсовета Олега Брындака. Рассмотрение вопроса продолжится 11 октября.
Ранее «Одесская жизнь» писала, в чем обвиняют Геннадия Труханова:
- Труханов назвал «беззаконным» возбужденное против него дело – обнародовано видеообращение к одесситам;
- Мэра Одессы могут отправить в СИЗО с правом выйти под залог – названа сумма;
- 15 друзей Труханова: кому еще в Одессе предъявили обвинения;
- Генпрокурор обвинила мэра Одессы в причастности к хищениям городской земли.