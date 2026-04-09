Ключевые моменты:

Фото и текст публикации в соцсетях были сгенерированы ботом и не соответствуют действительности.

Директор лицея показал видео с чистым, обновлённым помещением и работающей вентиляцией.

Жители и родители подтверждают, что укрытие чистое, тёплое и безопасное для детей.

Директор лицея развенчал фейк о нечистотах в укрытии

Вчера, 8 апреля, в одном из сообществ Facebook появилось сообщение о якобы проблемах в укрытии Измаильского лицея №16 после прорыва канализации. Текст был составлен так, чтобы вызвать общественное возмущение, а фото оказалось сгенерированным искусственным интеллектом. При этом страница автора имеет все признаки бота.

Директор учебного заведения Денис Каражеков опроверг информацию в видеообращении: он показал помещение укрытия, где выполнен свежий ремонт, установлена новая мебель и работает вентиляция. По словам директора, никаких посторонних запахов там нет.

Жители города и родители детей, пользующихся укрытием, подтверждают чистоту и порядок в помещении.

«Достаточно часто приходиться забирать ребенка из этого убежища и никогда ничего подобного не было. В убежище очень чисто, тепло, никаких запахов «лайна» нет! В конце концов, некоторые дети в убежище, даже поглощают свои бутерброды и булки. Администрация школы и учителя всегда с детьми и следят за порядком. Кажется, просто кто-то хотел хайпануть на заказной , абсолютно безграмотной статье, но получилось очень отвратительно и коряво!», — прокомментировала одна из измаильчанок.

Напомним, информация о «трудовой повинности» в Одессе вызвала резонанс в соцсетях. Впрочем, официальные органы уверяют: речь идет о добровольном участии в программе “Армия восстановления”, которая предусматривает оплату и реальную помощь стране.

По теме: Умеете ли вы проверять контент, сгенерированный ИИ: проверьте себя