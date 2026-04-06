Ключевые моменты:

К общественно полезным работам будут привлекать трудоспособных граждан от 18 до 65 лет.

Основные задачи — ликвидация последствий атак, строительство укрытий и помощь в гуманитарной сфере.

Участникам обещают оплату, а сам механизм действует в рамках военного положения.

Трудовая повинность в Одессе: кого и к каким работам привлекут

В Одесса введена трудовая повинность в условиях военного положения. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы Одесская областная военная администрация Надежда Задорожная.

Согласно документу, к общественно полезным работам будут привлекать трудоспособных жителей города в возрасте от 18 до 65 лет. В первую очередь речь идет о безработных, внутренне перемещенных лицах, ветеранах и других незанятых гражданах. При необходимости могут задействовать и официально трудоустроенных людей, если это не повредит работе их предприятий.

«К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения (кроме трудоспособных лиц, привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения), работники функционирующих лиц внутренне перемещенные, ветераны войны и лица, уволенные с военной службы, являющиеся незанятыми трудоспособными лицами», — говорится в распоряжении.

Среди основных задач — ликвидация последствий обстрелов, разбор завалов, строительство и ремонт укрытий, помощь в разгрузке гуманитарной помощи, дежурство в пунктах несокрушимости, изготовление маскировочных сеток и другие работы. Для работы на местах прилетов будут формировать отдельные бригады.

Финансирование предусмотрено из различных источников: средств заказчиков, благотворительных взносов и Фонда социального страхования на случай безработицы. При этом участникам гарантируют оплату: безработным — не ниже минимальной зарплаты, а работающим — не ниже их среднего заработка.

Эксперты отмечают, что трудовая повинность предусмотрена законодательством о военном положении и применяется в Украине с 2022 года. По словам юристов, речь идет прежде всего о создании правового механизма для привлечения людей к таким работам, а не о принудительном массовом привлечении. В приоритете остаются добровольцы и волонтеры.