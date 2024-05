Евровидение-2024: Украина запускает «женский» флешмоб

По информации организаторов, этот флешмоб является общей инииативой BRAND UKRAINE и Министерства иностранных дел Украины. Он стартовал в социальных сетях цифровой экосистемы Украины Ukraine.ua Facebook, Instagram и LinkedIn, которые суммарно охватывают более 3 млн пользователей по всему миру, и стал частью более широкой кампании в поддержку участия Украины в Евровидении-2024.

На флешмоб организаторов вдохновили слова песни «Teresa&Maria», которую в этом году на сцене Евровидения выполнят представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Цель флешмоба – не только напомнить глобальной аудитории об Украине, но и подчеркнуть силу и несокрушимость украинских женщин.

«Наша страна вышла с глобальной инициативой, которая еще раз продемонстрировала миру чрезвычайно важную роль женщин. Одной из наших ключевых целей было популяризировать образ украинок, которые не только умеют красиво петь, но и имеют огромные силу, смелость и жажду к победе.

За последние десять лет наши женщины воюют и спасают жизнь на фронте, занимаются волонтерством, создают благотворительные фонды, развивают бизнесы, закрывают миллионные собрания, заботящиеся о детях, борются с болью утраты любимых и продолжают жить. Они несут целый мир на своих плечах»,

– так объяснила идею организаторов глава BRAND UKRAINE Мария Липяцкая.

Она также отмечает, что в песне, которая в этом году будет представлять Украину на Евровидении, есть строка: «Что бы там ни было, мир на нее плечах» (No matter what, the world is on her shoulders).

«Мы стремимся, чтобы эти слова попали в сердце каждого, кто их услышит, и чтобы вся Украина, весь мир действительно увидели и осознали сложность вызовов, которые обычные украинки преодолевают каждый день»,

– добавила глава BRAND UKRAINE.

Флешмоб поддерживают артисты, блогеры, лидеры мнений и общественные деятели. Чтобы стать его частью, нужно опубликовать на своих страницах в социальных сетях рассказ и фото или видео женщины, чья история поражает и вдохновляет, с хэштегом #СвітНаїїПлечах (#WorldOnHerShoulders) и в сопровождении песни «Teresa&Maria».

Украинцев, желающих присоединиться к флешмобу, организаторы также призывают поддерживать украинских исполнительниц на Евровидении и напоминать иностранной аудитории о продолжающейся нашей борьбе.

Как сообщалось ранее, постановщицей номера участниц «Евровидения-2024» от Украины стала известная режиссер и клипмейкер из Одессы Таню Муиньо.

68-й песенный конкурс Евровидение состоится в мае в шведском городе Мальме. В этом году в нем примут участие представители 37 стран.

Полуфиналы Евровидения-2024 пройдут на стадионе Malmö Arena 7 и 9 мая, а гранд-финал конкурса состоится 11 мая.

Украина выступит в первом полуфинале 7 мая.