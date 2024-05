Євробачення-2024: Україна запускає «жіночий» флешмоб

За інформацією організаторів, цей флешмоб є спільною ініціативою BRAND UKRAINE та Міністерства закордонних справ України. Він стартував у соціальних мережах цифрової екосистеми України Ukraine.ua Facebook, Instagram та LinkedIn, які сумарно охоплюють понад 3 млн користувачів по всьому світу, та став частиною ширшої кампанії на підтримку участі України у Євробаченні-2024.

На флешмоб організаторів надихнули слова пісні «Teresa&Maria», яку цього року на сцені Євробачення виконають представниці України alyona alyona та Jerry Heil.

Мета флешмобу – не лише нагадати глобальній аудиторії про Україну, а й наголосити на силі та незламності українських жінок.

«Наша країна вийшла з глобальною ініціативою, що вкотре продемонструвала світові надзвичайно важливу роль жінок. Однією з наших ключових цілей було популяризувати образ українок, які не тільки вміють красиво співати, а й мають величезну силу, сміливість і жагу до перемоги.

Упродовж останніх десяти років наші жінки воюють і рятують життя на фронті, займаються волонтерством, створюють благодійні фонди, розвивають бізнеси, закривають мільйонні збори, піклуються про дітей, борються з болем утрати коханих і продовжують жити. Вони несуть цілий світ на своїх плечах»

– так пояснила ідею організаторів голова BRAND UKRAINE Марія Лип’яцька.

Вона також зазначає, що у пісні, яка цього року представлятиме Україну на Євробаченні, є рядок: «Що б там не було, світ на неї плечах» (No matter what, the world is on her shoulders).

«Ми прагнемо, щоб ці слова потрапили в серце кожного, хто їх почує, і щоб уся Україна, весь світ справді побачили та усвідомили складність викликів, які звичайні українки долають щодня»,

– додала глава BRAND UKRAINE.

Флешмоб підтримують артисти, блогери, лідери думок та громадські діячі. Щоб стати його частиною, потрібно опублікувати на своїх сторінках у соціальних мережах оповідання та фото чи відео жінки, чия історія вражає та надихає, з хештегом #СвітНаїїПлечах (#WorldOnHerShoulders) та у супроводі пісні «Teresa&Maria».

Українців, які бажають приєднатися до флешмобу, організатори також закликають підтримувати українських виконавиць на Євробаченні і нагадувати іноземній аудиторії про нашу боротьбу.

Як повідомлялося раніше, постановницею номера учасниць «Євробачення-2024» від України стала відома режисер та кліпмейкер з Одеси Таню Муїньо.

68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні у шведському місті Мальме. Цього року у ньому візьмуть участь представники 37 країн.

Півфінали Євробачення-2024 пройдуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 11 травня.

Україна виступить у першому півфіналі 7 травня.