Новости Одессы и Одесской области

Появилось видео схождения благодатного огня в Иерусалиме

Появилось видео схождения благодатного огня в Иерусалиме

Сегодня, в Страстную субботу, 4 мая, в канун Пасхи 2024 года, в Кувуклии (часовне) храма Гроба Господня в Иерусалиме состоялась мистерия схождения Благодатного огня.

Традиционно в церемонии приняли участие Патриарх Иерусалимский Феофил III и архимандрит Армянской церкви. Они вошли в часовню храма, а вышли оттуда, неся зажженные свечи.

Патриарх из Кувуклии и начал раздавать его находившимся в храме людям.

После церемонии свечи, зажженные от огня, который был вынесен из часовни, везут по всему миру, включая Украину.

Благодатный огонь появляется в Кувуклии внутри храма Гроба Господня, возведенного над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Благодатный огонь — сугубо православная традиция, другие христианские конфессии не признают этой мистерии.

Напомним, Благодатный огонь, который знаменует Воскресение Христово, сходит ежегодно и именно накануне православной Пасхи. Этот огонь уникален – он не обжигает в первые минуты.

По легенде, если благодатный огонь не сойдет, то начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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