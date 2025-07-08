Ключевые моменты:

Конкурс пройдет 26-27 июля на Одесской киностудии

Участие принимают собаки в костюмах супергероев, персонажей фильмов и комиксов

Условия участия в конкурсе

В рамках мероприятия животные будут демонстрировать образы из фильмов, мультфильмов, комиксов или популярных культурных явлений. Приветствуется участие в парных образах: человек и собака-компаньон. Основная задача — пройти по подиуму, представить костюм и продемонстрировать взаимодействие с владельцем.

К участию допускаются собаки в возрасте от 6 месяцев, независимо от породы, при условии наличия прививок. Выполнение трюков не обязательно. Для владельцев собак участие в дефиле бесплатное, но обязательна предварительная регистрация.

Во время фестиваля организаторы также будут проводить сбор средств на корм для бездомных животных.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация по этой ссылке.

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