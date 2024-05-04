Кулинарный спецотряд «Паляница» отправил паски на фронт

Как появилась «Паляница»?

Объединила неравнодушных местная жительница Людмила Татар.

– Когда началась полномасштабная война, я была в Одессе. Возвращалась домой на переполненном поезде – люди с чемоданами стояли в тамбурах. Когда приехала, услышала болезненное известие об атаке на нашу воинскую часть и гибель людей. У меня был шок. На третий день я поняла, что не могу сидеть и ждать. Написала пост в Фейсбуке, и уже на следующий день мы, десять энтузиасток, начали выпекать. И как-то название отряда пришло само собой, – рассказывает Людмила.

К тому времени уже были организованы блокпосты, но не было налажено питание. А поскольку у Людмилы всегда был запас продуктов, они стали готовить. Муж с друзьями развозили еду на посты и вместе с социальной службой города – маломобильным людям.

Их не зря называют кулинарным спецотрядом. Они ведь за месяц способны собрать и отправить более тридцати бандеролей весом от 30 до 100 кг и пятнадцать раз непосредственно с волонтерами.

Продукцию «Паляницы» знают всюду: в Херсоне, Николаеве, Донецке, Запорожье, Харькове, Снегиревке, Купянске, Изюме. Кормили и ребят, которые уволили Клещеевку.

Также женщины устраивают благотворительные ярмарки, а средства направляют на закупку продукции или на нужды ВСУ. Каждый день, с утра до позднего вечера, они трудятся ради того, чтобы передать на фронт частичку домашнего вкуса, запах родительского дома. Чтобы наши защитники ощутили поддержку тыла, заботы и любви.

– Ради Победы, ради того, чтобы наши бойцы могли поскорее одолеть врага и вернуться домой, мы все здесь, – говорят женщины.

15 лет выпекает хлеб

Людмила Татар по профессии техник-технолог легкой промышленности. А потом стала еще и технологом-любителем хлебного производства. Сегодня за ее плечами 15 лет стажа по хлебному делу. Она каравайница в третьем поколении. Этот дар передался Людмиле от бабушки Надежды, которая славилась своими караваями не только в селе Гандрабуры, но и на всю Ананьевщину.

Еще с пятилетнего возраста девочка вместе с бабушкой выпекала рулеты, печенье. А когда бабушки не стало, Людмила до тридцати лет не бралась за сдобное дрожжевое тесто. Однако ей часто снилась бабушка, говорящая, что нужно что-то начинать.

Первый каравай был цветным, и пекли они его вместе с мужем Игорем. Впоследствии каждый год выпекали более ста караваев!

Людмила всегда поддерживала и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. Например, ради одного парня, попавшего в аварию и нуждавшегося в материальной помощи, она выпекла 45 караваев и устроила благотворительную ярмарку.

А в местном Доме культуры вела кулинарную программу «На вкус». Проводила мастер-классы для детей.

– Представляете, по пять часов мы готовили традиционные украинские блюда, и ни один не потянулся к телефону! – увлеченно рассказывает женщина.

Ребятам нравятся «казацкие» вертуты

Рабочий день «Паляницы» начинается с верой в Бога и Вооруженные силы Украины. Всю продукцию женщины готовят с молитвой, любовью и верой.

Воины уже хорошо знают вкус ароматных пирожков или вертут, изготовленных «Паляницей», и говорят, что эти вкусности имеют целебную силу.

«Ели пирожки – как дома», «Слопали за тридцать секунд!», «Так вкусно, как мама готовит», «Спасибо за заботу, за веру в нашу несормленность!», – благодарят защитники в коротких телефонных разговорах.

Отряд «Паляница» работает с волонтерами из разных регионов Украины. Всю продукцию мастерицы выпекают по народным рецептам.

Из-под умелых рук выходят кулинарные шедевры, которыми наслаждались наши казаки. Например, знаменитые вертуты здесь готовят, замешивая тесто, потом делят его на равные куски, раскатывают, а потом вытягивают, как это делали наши бабушки. Вертуты получаются хрустящими, нежными, вкусными и ароматными.

В «штаб-квартире» принимают все!

Многие жители Подольска и района приобщаются к благотворительному делу. Кто начинку для изделий принесет, кто муку или сахар.

– Наши люди просто невероятные, – говорит Людмила Татар. – ¦Только скажешь, что срочно нужно, например, масло – и тут же тебе уже два десятилитровых бутыли привезли. Большое спасибо всем, кто поддерживает.

А для изготовления вкусностей постоянно нужна мука, яйца, сахар, дрожжи, масло, сметана, варенье, фрукты и т.д.

Принимают все в «штаб-квартире» отряда в любом количестве. Поэтому каждый желающий может прийти в детский сад, где базируется отряд «Паляница», и поучаствовать в изготовлении вкусности для наших воинов или принести продукты.

Пасхальные подарки для воинов

Готовясь к Пасхе, отряд «Паляница» уже второй год собирает вкусные подарки для защитников. Работы много. Надо ведь изготовить столько, чтобы хватило на всех. За день необходимо испечь сотню куличей. В каждую посылку вкладывают детские открытки с рисунками и пожеланиями мира и Победы.

В этом году решили не тратить человеческие средства на приготовление большого количества куличей, а сделать благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ. Все вырученные средства распределить по важным запросам волонтеров. В частности, поддерживают деятельность волонтерки Наталии Культовой, которая сотрудничает с разными благотворительными фондами, помогает госпиталям вместе с зарубежными группами. В эти дни существенно помогают студенты Подольского профессионально-технического лицея – ежедневно производят по 50 килограммов рогаликов.

За все время в отряде «Паляница» работали более ста неравнодушных граждан и более полусотни лицеистов.

В прошлом году труженицы благотворительного фонда «Отряд Паляница» создали самую большую карту Украины из куличей. Этот рекорд официально зафиксирован Национальным реестром рекордов Украины в Подольске.

Нынешние отправки уже стартовали – 27 апреля первые куличи поехали на передовую радовать наших воинов.

Цифра

За два года «Паляница» использовала более 25 тонн муки, посылки получили более 100 тысяч военных и нуждающихся в помощи.