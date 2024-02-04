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Евровидение-2024: кто будет представлять Украину на масштабном песенном конкурсе (видео)

Евровидение-2024: кто будет представлять Украину на масштабном песенном конкурсе (видео)

Сегодня стало известно, кто поедет представлять Украину на престижном песенном конкурсе Евровидение-2024. В финале победу одержал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».

Alyona Alyona и Jerry Heil набрали 21 балл

В это воскресенье, 4 февраля, вся Украина узнала о результатах голосования профессионального жюри, а также зрителей, которые не смогли отдать свой голос накануне, 3 февраля, из-за сбоя приложения «Дія».

Финалистами конкурса стали 11 участников: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA.

Стоит отметить, что букмекеры прогнозировали победу Alyona Alyona и Jerry Heil еще до финала. И, как оказалось, украинцы оказались согласны с их мнением.

Дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil

Alyona Alyona & Jerry Heil, фото УНИАН

Члены жюри поставили этому дуэту 10 баллов, а зрители – 11. Таким образом, суммарно девушки получили 21 балл, что и сделало их победительницами.

Песня «Teresa & Maria» вызвала скандал в сети

Своей песней Jerry Heil и Alyona Alyona говорят о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед. Певицы «искренне верят в победу правды», однако «в мире, наполненном шумом, мы будем услышаны только, если будем объединенными и слаженными».

К слову, ранее из-за конкурсной песни «Teresa & Maria» в сети разгорелся скандал: некоторые слушатели отметили, что к личности Матери Терезы, чье имя фигурирует в песне, есть много вопросов.

Мать Тереза – самая известная в мире монахиня, основательница Конгрегации Миссионерок Любви, лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, признана святой в католической церкви. Тем не менее, это достаточно противоречивая личность: в частности, ей ставят в упрек то, что в ее многочисленных больницах в антисанитарных условиях умирали люди, а она в то время имела большие суммы пожертвований, которые не тратила на нуждающихся, а также общалась с «мировыми тиранами»

Сами же исполнительницы, комментируя упреки, утверждают, что их песня не является биографической, а Тереза фигурирует в ней, скорее, как образ, а не личность, и, к тому же, в песне она упоминается исключительно как символ добра.

И несмотря на скандал, в сети эта песня уже стала популярной. На YouTube-канале Alyona Alyona она набрала уже более 6 миллионов просмотров. А зарубежные поклонники Евровидения назвали эту песню «достойной и форматной», а также отметили, что у нее есть большие шансы на успех в Евровидении.

Напомним, в этом году песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. Согласно жеребьевке, Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Также бороться за победу в первом полуфинале будут Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Второй полуфинал состоится 9 мая, а сам гранд-финал – 11 мая.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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