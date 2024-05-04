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«Белой акации гроздья душистые» расцвели в Одессе на 3 недели раньше срока (фоторепортаж)

«Белой акации гроздья душистые» расцвели в Одессе на 3 недели раньше срока (фоторепортаж)

Белая акация – символ Одессы… как правило, ее белые «гроздья душистые» и сладкий аромат, ставший своего рода визитной карточкой Одессы, начинают нас радовать в 20-х числах мая или даже в начале июня. Однако, поскольку эта весна оказалась ранней, то и эти красивые деревья с ароматными белыми, розовыми или желтыми цветками не стали ждать и решили расцвести накануне Пасхи.

Акацию можно увидеть практически в любом районе Одессы. Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж от «Одесской жизни»:

Белая акация в Одессе

В Одессе расцвела акация

Одесса, цветет акация

Одесса, цветущая акация

Одесса, желтая акация

А, кстати, знаете ли вы, что общеупотребительное название «белая акация» – ботанически ошибочное? Как отмечает одесский фотограф Сергей Курочкин, это растение – робиния обыкновенная, или робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia) – быстрорастущее засухоустойчивое листопадное дерево из семейства Бобовые (Fabaceae).

Белая акация на фоне голубого неба

Фото Сергея Курочкина

«Обычно белая акация, или обычная робиния цветет в 20-х числах мая, но в этом году это произошло на 3 недели раньше. В результате глобального потепления и влияния стабильного тепла благоухающие цветки белой акации уже радуют глаз в начале мая. Хотя иногда случалось особенно холодные годы ждать красавицу акацию до июня. Цветет символ Одессы пышно только одну-две недели. Однако не представишь напоенные морским воздухом майские одесские аллеи и бульвары без красавицы-акации»,

– написал он у себя в Facebook.

Белая акация в Одессе

Фото Сергея Курочкина

А еще многим наверняка известна легенда о том, что саженцы одесской акации закупил из Вены за свои деньги Дюк де Ришелье. Причем он бесплатно раздавал их каждому одесситу, обещавшему посадить дерево. Также есть версия, что впервые появилось под Одессой в имении графа Разумовского в XVIII веке. В любом случае дерево хорошо акклиматизировалось и спустя годы стало одним из символов Одессы.

Белая акация в зелени листвы

Также уже распустилась желтая акация под названием «Золотой дождь». Правда, на самом деле это не разновидность акации, а бобовник анагирообразный. Полюбоваться ею можно в парке Шевченко или в одесском Ботсаду.

Акация или бобовник

Фото od.vgorode.ua

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Фото аватара
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