«Белой акации гроздья душистые» расцвели в Одессе на 3 недели раньше срока (фоторепортаж)

Акацию можно увидеть практически в любом районе Одессы. Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж от «Одесской жизни»:

А, кстати, знаете ли вы, что общеупотребительное название «белая акация» – ботанически ошибочное? Как отмечает одесский фотограф Сергей Курочкин, это растение – робиния обыкновенная, или робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia) – быстрорастущее засухоустойчивое листопадное дерево из семейства Бобовые (Fabaceae).

«Обычно белая акация, или обычная робиния цветет в 20-х числах мая, но в этом году это произошло на 3 недели раньше. В результате глобального потепления и влияния стабильного тепла благоухающие цветки белой акации уже радуют глаз в начале мая. Хотя иногда случалось особенно холодные годы ждать красавицу акацию до июня. Цветет символ Одессы пышно только одну-две недели. Однако не представишь напоенные морским воздухом майские одесские аллеи и бульвары без красавицы-акации»,

– написал он у себя в Facebook.

А еще многим наверняка известна легенда о том, что саженцы одесской акации закупил из Вены за свои деньги Дюк де Ришелье. Причем он бесплатно раздавал их каждому одесситу, обещавшему посадить дерево. Также есть версия, что впервые появилось под Одессой в имении графа Разумовского в XVIII веке. В любом случае дерево хорошо акклиматизировалось и спустя годы стало одним из символов Одессы.

Также уже распустилась желтая акация под названием «Золотой дождь». Правда, на самом деле это не разновидность акации, а бобовник анагирообразный. Полюбоваться ею можно в парке Шевченко или в одесском Ботсаду.

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