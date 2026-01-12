Ключевые моменты:

АМПУ объявила закупки на обновление флота и оборудования более чем на 1,9 млрд грн за средства Европейской комиссии.

Обновят технические суда и лоцманские катера для безопасности судоходства и стабильной работы портов.

Приобретут: самоотвозный трюмный землесос с почвоприемником, два лоцманских катера.

Тендеры открыты для украинских и зарубежных компаний.

Что известно

По информации АМПУ, средства Европейской комиссии пойдут на обновление судов, следящих за безопасностью на море и реках. Будут приобретены технические суда и лоцманские катера, производящие большие корабли в порты. К слову, теперь они станут более современными и это поможет портам работать стабильно.

Следовательно, за более чем 1,9 млрд гривен приобретут:

Землесос для чистки дна: самоотвозный трюмный землесос с почвоприемником. Он будет расчищать каналы для больших судов.

Два лоцманских катера: длиной до 20 метров. Для безопасного входа кораблей в акватории.

Тендеры открыты для украинских и зарубежных компаний. АМПУ ждет лучших производителей мира – это обеспечит топ-стандарты.

Еще одна закупка – боновые заграждения. Это плавучие барьеры для портовых акваторий. Они локализуют угрозы и повышают безопасность во время войны.

