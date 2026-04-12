Ключевые моменты:

Тендеры на ремонт эстакады Одесского порта.

Бюджет: более 672,6 млн. грн на завершающий этап третьей очереди.

Основные роботы.

Цель: повышение надежности в портовой нагрузке и морской среде.

Стартует ремонт эстакады в Одессе.

На платформе Prozorro обнародована информация, что филиал ГП «АМПУ» в Одессе приступил к закупкам для завершения капитального ремонта третьей очереди транспортной эстакады Одесского морского порта. Ожидаемая цена работ – более 672,6 млн грн.

Следует отметить, что за эти средства предполагается полное обновление конструкций эстакады, соединяющей портовые терминалы с городскими дорогами и выдерживающей высокие нагрузки от грузового транспорта. Кстати, работы охватывают ремонт железобетонных и металлических элементов: устранение трещин и дефектов, усиление опор и подферменников, нанесение антикоррозионного покрытия. Дополнительно установят антисейсмические упоры и элементы будущего оборудования.

Для пролетных конструкций запланировано восстановление металла, модернизация водоотвода с новыми лотками, ремонт бетона с защитой от коррозии.

Кроме этого обновят дорожное полотно: заменят гидроизоляцию, положат асфальтобетон, выравнивающие основания и полимерную защиту.

А еще отдельно установят новое ограждение, обновят швы, стыки, карнизы и наружное освещение вдоль эстакады.

Все эти ремонтные работы должны повысить надежность и срок службы постройки в интенсивном портовом трафике.

