Ключевые моменты:

Российские дроны атаковали юг Одесщины ночью, ударив по портовой инфраструктуре и складам.

Вспыхнули пожары, частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.

Спасатели локализовали все возгорания.

Россия массированно атаковала Одесскую область

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате, вспыхнули пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях.

В результате пожара частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.

В ликвидации последствий вражеской атаки от ГСЧС привлекалось 28 спасателей и 7 единиц техники, также на местах привлекалось пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, Россия совершила массированную атаку по Одессе 6 апреля. Эта старшая ночь принесла не только разрушение, но и унесла жизни людей. Также в Одессе поврежден жилой дом родителей украинского певца Константина Бочарова, известного как Melovin.