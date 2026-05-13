Ключевые моменты:

Кипр стал 29-й страной, поддержавшей создание спецтрибунала по агрессии Россия против Украины.

Обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 заблокирован из-за действий российской стороны.

Кремль продолжает продвигать переговоры на собственных условиях и предлагает встречу в Москве, которую Киев отверг.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие территориальные уступки в отношении Донбасса.

Кипр стал 29-й страной в коалиции за Спецтрибунал

Количество государств, официально выразивших готовность присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, возросло до 29. Последним о своих намерениях сообщил Кипр, о чем заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Глава МИД назвал этот шаг мощным толчком для правосудия и призвал другие страны последовать этому примеру.

Решающий этап создания трибунала ожидается 14–15 мая в Кишиневе, где во время заседания Комитета министров Совета Европы соглашение будет вынесено на голосование. В Офисе Президента рассчитывают, что под юрисдикцию трибунала попадут не только высшие должностные лица РФ, но и представители стран, оказывавших непосредственную поддержку Москве в войне.

Срыв большого обмена пленными: Россия игнорирует договоренности

Несмотря на недавнее трехдневное перемирие (9–11 мая), инициированное Дональдом Трампом, обещанный масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» заблокирован. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что задержка происходит исключительно по вине российской стороны.

По словам омбудсмана, Украина полностью выполнила свою часть обязательств и своевременно передала необходимые списки, однако Россия сознательно затягивает процесс, пытаясь переложить ответственность на Киев. Лубинец подчеркнул, что даже при наличии договоренностей с РФ никогда нельзя быть уверенным в их соблюдении, хотя рабочие переговорные процессы продолжаются ежедневно.

Дипломатические манипуляции Кремля и отказ от территориальных уступок

Параллельно с блокированием гуманитарных вопросов Кремль продолжает продвигать идею переговоров на собственных условиях. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов ко встрече с Владимиром Зеленским в Москве «в любой момент». Однако в Офисе Президента Украины такое предложение отвергли, подчеркнув, что встреча в столице государства-агрессора невозможна, хотя украинский лидер открыт к переговорам в других форматах или странах.

Ситуация осложняется тем, что Россия настаивает на так называемой формуле Анкориджа, которая предусматривает выход украинских сил из Донбасса и замораживание линии фронта. Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил твердость позиции Киева: Украина не согласится ни на какие территориальные уступки в отношении Донецкой и Луганской областей.

