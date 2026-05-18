Ключевые моменты:

Жюри Молдовы не дало Украине ни одного балла на «Евровидении-2026».

Румыния получила от молдавского жюри только 3 балла, хотя зрители поставили ей максимальные 12.

После скандала глава Teleradio-Moldova Влад Цуркану объявил об отставке.

Почему Молдова не дала баллы Украине

После объявления результатов финала «Евровидения-2026» внимание зрителей привлекли оценки от Молдовы. Представительница Украины Leléka не получила от профессионального жюри ни одного балла, а Румынии досталось только три.

При этом результаты зрительского голосования оказались совсем другими — жители Молдовы поставили Румынии максимальные 12 баллов.

Разница между мнением жюри и зрителей вызвала бурную реакцию в соцсетях и быстро переросла в общественный и политический скандал.

Отставка главы Teleradio-Moldova после критики

На фоне скандала об уходе с должности объявил руководитель Teleradio-Moldova Влад Цуркану. По его словам, вещатель официально не вмешивался в решение жюри, однако ответственность за репутационный удар все равно лежит на руководстве компании.

«Я объявляю о своем решении уйти в отставку с поста генерального директора компании «Телерадио-Молдова». Я подам заявление в Наблюдательный совет ТРМ. Хотя мы и дистанцировались от решений жюри на финале Евровидения, высказанное нами мнение — это наша ответственность, и прежде всего моя, как руководителя организации. Я избегал давать указания жюри, его членам, и то, что произошло, — это нечто экстраординарное. С нашей точки зрения, жюри не учло деликатность ситуации, существующей между Республикой Молдова и нашими соседями, Румынией и Украиной», — объяснил свое решение Влад Цуркану.

Также он подчеркнул, что отношение Молдовы к Украине и Румынии остается неизменным.

«Наше отношение к Украине не нулевое, а наши чувства к Румынии могут быть только любовью», — заявил Цуркану.

Реакция в Молдове после финала «Евровидения»

Дополнительный резонанс вызвало видео представительницы Молдовы Маргариты Друцы. В TikTok она призналась, что была настолько шокирована результатами голосования жюри, что даже думала отказаться от выхода в эфир.

Тем временем министр культуры Молдовы Кристиан Жардан уже потребовал официальных объяснений по поводу итогов голосования.

Напомним, Украина заняла 9 место на песенном конкурсе Евровидения-2026. Победителем этого года стала Болгария.

