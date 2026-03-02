Ключевые моменты:

Новые штрафы, проверки и рейды

В Одессе инспекторы коммунального предприятия «Горзелентрест» получили право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следует отметить, что с начала года они зафиксировали 6 таких протоколов и выдали 35 предписаний разным субъектам за нарушение стандартов, норм и правил благоустройства городов и населенных пунктов.

В целом каждый предприниматель в городе должен поддерживать чистоту в 15-метровой зоне рядом со своим зданием, помещением или временным сооружением — вплоть до бордюра.

Что нельзя делать на зеленых зонах

Также на территориях с зелеными насаждениями законом запрещено:

складывать материалы или организовывать свалки, снежные кучи;

использовать моторные снегоочистители (разрешено только в аварийных случаях с защитными устройствами);

парковать авто, мотоциклы или велосипеды, если это вредит газонам и цветникам;

злоупотреблять малыми архитектурными формами или временными сооружениями для бизнеса;

устраивать остановки маршруток или пассажирские площадки на газонах;

гулять, играть, кататься на катках или санях по газонам;

сжигать траву, разводить костры;

вешать на деревья гамаки, качели, бельевые веревки, рекламу или провода;

повреждать деревья (надрезать, рвать цветы, топтать газоны);

уничтожать муравейники, ловить животных или птиц;

засорять водоемы или строить на них плотины;

ремонтировать или заправлять авто, лодки на газонах, в парках или у водоемов.

Согласно п. 4.14 Правил благоустройства Одессы, уход за деревьями, кустарниками, газонами, борьба с сорняками и вредителями лежит на:

балансодержатели домов перед улицей или в кварталах;

владельцах или пользователях жилых, общественных, промышленных объектов, магазинов, школ, больниц;

предприятиях на их территориях и санитарных зонах;

застройщиках с начала работ;

предприятиях на пустырях, побережьях или водоемах (по решению горсовета);

владельцах частных усадеб.

Обязанности по уборке

По разделу 7 Правил благоустройства, на прилегающих территориях требуется:

регулярно убирать мусор, листья, снег, грязь – тротуары к бордюру;

вывозить отходы по договорам со спецпредприятиями;

косить траву более 10 см, удалять сорняки, сухостой (по разрешению), поломанные ветки;

бороться с вредителями и болезнями по договорам;

заменять засохшие кусты и деревья новыми.

