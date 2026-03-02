Ключевые моменты:
- В Одессе инспекторы КП «Горзелентрест» получили право составлять протоколы за нарушение благоустройства.
- Уже составлено 6 протоколов и выдано 35 предписаний разным субъектам за несоблюдение стандартов и правил благоустройства.
- Каждый предприниматель обязан содержать чистоту в 15-метровой зоне у своего здания.
- Запрещены действия в зеленых зонах.
- Обязанности по уборке.
Новые штрафы, проверки и рейды
В Одессе инспекторы коммунального предприятия «Горзелентрест» получили право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Следует отметить, что с начала года они зафиксировали 6 таких протоколов и выдали 35 предписаний разным субъектам за нарушение стандартов, норм и правил благоустройства городов и населенных пунктов.
В целом каждый предприниматель в городе должен поддерживать чистоту в 15-метровой зоне рядом со своим зданием, помещением или временным сооружением — вплоть до бордюра.
Что нельзя делать на зеленых зонах
Также на территориях с зелеными насаждениями законом запрещено:
складывать материалы или организовывать свалки, снежные кучи;
- использовать моторные снегоочистители (разрешено только в аварийных случаях с защитными устройствами);
- парковать авто, мотоциклы или велосипеды, если это вредит газонам и цветникам;
- злоупотреблять малыми архитектурными формами или временными сооружениями для бизнеса;
- устраивать остановки маршруток или пассажирские площадки на газонах;
- гулять, играть, кататься на катках или санях по газонам;
- сжигать траву, разводить костры;
- вешать на деревья гамаки, качели, бельевые веревки, рекламу или провода;
- повреждать деревья (надрезать, рвать цветы, топтать газоны);
- уничтожать муравейники, ловить животных или птиц;
- засорять водоемы или строить на них плотины;
- ремонтировать или заправлять авто, лодки на газонах, в парках или у водоемов.
Читайте также: Одесский зоопарк на грани закрытия? Аварийные вольеры, низкие зарплаты и устаревшая инфраструктура
Согласно п. 4.14 Правил благоустройства Одессы, уход за деревьями, кустарниками, газонами, борьба с сорняками и вредителями лежит на:
- балансодержатели домов перед улицей или в кварталах;
- владельцах или пользователях жилых, общественных, промышленных объектов, магазинов, школ, больниц;
- предприятиях на их территориях и санитарных зонах;
- застройщиках с начала работ;
- предприятиях на пустырях, побережьях или водоемах (по решению горсовета);
- владельцах частных усадеб.
Обязанности по уборке
По разделу 7 Правил благоустройства, на прилегающих территориях требуется:
- регулярно убирать мусор, листья, снег, грязь – тротуары к бордюру;
- вывозить отходы по договорам со спецпредприятиями;
- косить траву более 10 см, удалять сорняки, сухостой (по разрешению), поломанные ветки;
- бороться с вредителями и болезнями по договорам;
- заменять засохшие кусты и деревья новыми.
Читайте также: Этой весной Одесской области угрожают наводнения: они могут стать постоянными