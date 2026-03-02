чистота в Одесі

Ключевые моменты:

  • В Одессе инспекторы КП «Горзелентрест» получили право составлять протоколы за нарушение благоустройства.
  • Уже составлено 6 протоколов и выдано 35 предписаний разным субъектам за несоблюдение стандартов и правил благоустройства.
  • Каждый предприниматель обязан содержать чистоту в 15-метровой зоне у своего здания.
  • Запрещены действия в зеленых зонах.
  • Обязанности по уборке.

Новые штрафы, проверки и рейды

В Одессе инспекторы коммунального предприятия «Горзелентрест» получили право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следует отметить, что с начала года они зафиксировали 6 таких протоколов и выдали 35 предписаний разным субъектам за нарушение стандартов, норм и правил благоустройства городов и населенных пунктов.

В целом каждый предприниматель в городе должен поддерживать чистоту в 15-метровой зоне рядом со своим зданием, помещением или временным сооружением — вплоть до бордюра.

Что нельзя делать на зеленых зонах

Также на территориях с зелеными насаждениями законом запрещено:

складывать материалы или организовывать свалки, снежные кучи;

  • использовать моторные снегоочистители (разрешено только в аварийных случаях с защитными устройствами);
  • парковать авто, мотоциклы или велосипеды, если это вредит газонам и цветникам;
  • злоупотреблять малыми архитектурными формами или временными сооружениями для бизнеса;
  • устраивать остановки маршруток или пассажирские площадки на газонах;
  • гулять, играть, кататься на катках или санях по газонам;
  • сжигать траву, разводить костры;
  • вешать на деревья гамаки, качели, бельевые веревки, рекламу или провода;
  • повреждать деревья (надрезать, рвать цветы, топтать газоны);
  • уничтожать муравейники, ловить животных или птиц;
  • засорять водоемы или строить на них плотины;
  • ремонтировать или заправлять авто, лодки на газонах, в парках или у водоемов.

Согласно п. 4.14 Правил благоустройства Одессы, уход за деревьями, кустарниками, газонами, борьба с сорняками и вредителями лежит на:

  • балансодержатели домов перед улицей или в кварталах;
  • владельцах или пользователях жилых, общественных, промышленных объектов, магазинов, школ, больниц;
  • предприятиях на их территориях и санитарных зонах;
  • застройщиках с начала работ;
  • предприятиях на пустырях, побережьях или водоемах (по решению горсовета);
  • владельцах частных усадеб.

Обязанности по уборке

По разделу 7 Правил благоустройства, на прилегающих территориях требуется:

  • регулярно убирать мусор, листья, снег, грязь – тротуары к бордюру;
  • вывозить отходы по договорам со спецпредприятиями;
  • косить траву более 10 см, удалять сорняки, сухостой (по разрешению), поломанные ветки;
  • бороться с вредителями и болезнями по договорам;
  • заменять засохшие кусты и деревья новыми.

