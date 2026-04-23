Ключевые моменты:

Подготовиться к НМТ-2026 одесские школьники смогут бесплатно.

Обучение будет проходить в формате видеоуроков, которые будут обновляться еженедельно.

Улучшить знания ученики смогут по математике, украинскому языку, истории Украины и английскому языку.

Одесские школьники смогут бесплатно подготовиться к НМТ

Идея проекта проста — сделать подготовку к НМТ гибкой и доступной. Именно поэтому новую инициативу построили на коротких видео вместо привычных длинных занятий.

В каждом уроке — концентрат тем, которые реально встречаются на тестировании. Без лишней теории, но с примерами заданий и объяснениями. Отдельно разбирают типичные ошибки — те, из-за которых выпускники чаще всего теряют баллы.

Материалы готовили учителя городских школ, преподаватели одесских вузов и амбассадоры проекта ODESA ID. То есть те, кто ежедневно работает с учениками и хорошо понимает, где именно возникают трудности.

Специалисты уже подготовили материалы по четырем ключевым предметам:

украинскому языку;

истории Украины;

математике;

английскому языку.

По словам заместителя начальника Одесской городской военной администрации Ольги Лозовой, этот формат — не случайный выбор. Проект создавали как ответ на условия, в которых сейчас учатся дети: стресс, нестабильность и неравный доступ к дополнительным занятиям. Именно поэтому акцент сделали на коротких, содержательных видео, которые легче воспринимаются и не перегружают.

Еще одна важная деталь — доступность. Уроки публикуют на официальных ресурсах города и в соцсетях, поэтому присоединиться можно бесплатно и без сложной регистрации.

Уроки создаются с учетом трех основных моментов:

фокус – на главные темы и типовые задания НМТ;

темп – регулярные еженедельные обновления материалов;

результат – практическая подготовка к успешной сдаче теста.

Смотреть материалы можно на специальном Youtube-канале.

Фактически город предлагает альтернативу репетиторам — и делает ее открытой для всех.

