Ключевые моменты:

Виталий Барвиненко досрочно сдал полномочия председателя Одесского районного совета и депутата.

Будущие планы: публичная деятельность, работа с международными партнерами, активность в политике и медиа.

Какова была карьера политика.

Барвиненко: власть уничтожила местное самоуправление

Виталий Барвиненко досрочно сложил полномочия как председатель Одесского районного совета и депутат. Он отметил, что в дальнейшем сосредоточится на публичной деятельности, сотрудничестве с международными партнерами, а также останется активным в украинской политике и медиа.

«К сожалению, за последние годы, в том числе под предлогом и прикрытием войны, государственные власти фактически уничтожили местное самоуправление, сознательно прикрывая необходимостью борьбы с агрессором», — добавил политик.

По словам Барвиненко, ровно через пять лет после избрания на пятилетний срок он обратился к съезду партии с просьбой отозвать его по собственному желанию.

Что известно о политике

Следует отметить, что в феврале Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Барвиненко, который в то время возглавлял Одесский районный совет. Суд назначил ему три года лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти на год и штраф 17 тысяч гривен. В то же время, Барвиненко освободили от основного наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, с 2007 по 2012 год Барвиненко был избран народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко. С 2012 по 2014 годы политик вошел в ВР от Партии регионов.

