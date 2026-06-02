Ключевые моменты:
- В Приморском районе Одессы без света остаются более 4 тысяч семей.
- По данным энергетиков, причиной стала перегрузка электросети.
- Восстановление поврежденных кабелей может занять до трех дней.
Почему в Одессе произошли отключения света
Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, авария произошла из-за слишком высокой нагрузки на кабельные линии.
Энергетики объясняют: когда одновременно включают несколько мощных приборов — например бойлер, утюг, духовой шкаф и электрочайник — нагрузка на сеть резко возрастает. В результате кабельные линии перегреваются и могут выйти из строя.
Именно такая ситуация, по информации компании, произошла в Приморском районе.
Когда вернут свет в Приморский район Одессы
В ДТЭК отмечают, что восстановление таких повреждений требует времени и не ограничивается простой заменой кабеля.
Сначала специалистам нужно определить точное место аварии под землей. После этого рабочие раскапывают кабельный канал — обычно он находится на глубине от одного до трех метров.
Затем поврежденный участок заменяют, проверяют работу линии и только после этого подключают дома обратно.По оценке энергетиков, ремонт может занять до трех суток.
В компании добавили, что продолжают работать в усиленном режиме.
Также жителей просят по возможности не включать одновременно несколько энергоемких приборов, чтобы избежать повторных перегрузок сети.
