Почему в Одессе произошли отключения света

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, авария произошла из-за слишком высокой нагрузки на кабельные линии.

Энергетики объясняют: когда одновременно включают несколько мощных приборов — например бойлер, утюг, духовой шкаф и электрочайник — нагрузка на сеть резко возрастает. В результате кабельные линии перегреваются и могут выйти из строя.

Именно такая ситуация, по информации компании, произошла в Приморском районе.

Когда вернут свет в Приморский район Одессы

В ДТЭК отмечают, что восстановление таких повреждений требует времени и не ограничивается простой заменой кабеля.

Сначала специалистам нужно определить точное место аварии под землей. После этого рабочие раскапывают кабельный канал — обычно он находится на глубине от одного до трех метров.

Затем поврежденный участок заменяют, проверяют работу линии и только после этого подключают дома обратно.По оценке энергетиков, ремонт может занять до трех суток.

В компании добавили, что продолжают работать в усиленном режиме.

Также жителей просят по возможности не включать одновременно несколько энергоемких приборов, чтобы избежать повторных перегрузок сети.

