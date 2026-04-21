Ключевые моменты:

В Одесской области строят 3 новых ветровых электростанции стоимостью 90 млн евро.

Заключен Меморандум для развития «зеленой» энергетики.

«Зеленая» энергетика усиливает устойчивость региона к вражеским атакам на энергосистему.

Одесщина усиливает «зеленую» энергетику

Одесская область активно укрепляет энергетическую независимость благодаря внедрению возобновляемых источников энергии.

Именно поэтому глава Одесской ОГА Олег Кипер и управляющая директор британской Elementum Energy Ольга Рыбачук заключили Меморандум о сотрудничестве, открывающий путь для значительных вложений в «зеленую» энергетику региона.

Добавим, что компания Elementum Energy уже снабжает электроэнергию для примерно 93 тысяч домохозяйств. В настоящее время ведутся работы по строительству трех новых ветровых электростанций в Одесской области с общими инвестициями в 90 миллионов евро. В общем-то, реализация таких проектов крайне важна для Одесщины. Враг ведь систематически пытается уничтожить энергосистему региона. Соответственно, чем больше энергии производится в Одесской области, тем устойчивее регион становится к вражеским атакам.

Напомним, в Одесской области сейчас функционирует 78 объектов общей мощностью около 765 МВт, производящих и отпускающих электроэнергию по «зеленому» тарифу. Сюда следует отнести 70 солнечных станций, 4 ветровые, 1 гидроэлектростанция, 2 биогазовые установки и 1 на биомассе. В первом полугодии 2025 года эти объекты сгенерировали более 647 млн ​​кВт/ч электроэнергии.