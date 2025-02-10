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1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Воспользоваться услугой могут все, кто испытывает психологическое напряжение или нуждается в эмоциональной поддержке. Она доступна всем гражданам независимо от места жительства или других обстоятельств.

Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на «Расскажи мне»:

  • Откройте платформу по ссылке — tellme.com.ua.
  • Нажмите кнопку «Обратиться за поддержкой».
  • Ознакомьтесь с регламентом консультации.
  • Заполните короткую анкету: укажите имя, телефон, место жительства.
  • Опишите, что вас беспокоит, и нажмите «Далее».  

После этого с вами в кратчайшие сроки свяжется специалист, который предоставит консультацию в удобном онлайн-формате. Платформа гарантирует полную конфиденциальность и безопасность.

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