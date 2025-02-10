Воспользоваться услугой могут все, кто испытывает психологическое напряжение или нуждается в эмоциональной поддержке. Она доступна всем гражданам независимо от места жительства или других обстоятельств.

Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на «Расскажи мне»:

Откройте платформу по ссылке — tellme.com.ua.

Нажмите кнопку «Обратиться за поддержкой».

Ознакомьтесь с регламентом консультации.

Заполните короткую анкету: укажите имя, телефон, место жительства.

Опишите, что вас беспокоит, и нажмите «Далее».

После этого с вами в кратчайшие сроки свяжется специалист, который предоставит консультацию в удобном онлайн-формате. Платформа гарантирует полную конфиденциальность и безопасность.

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