Воспользоваться услугой могут все, кто испытывает психологическое напряжение или нуждается в эмоциональной поддержке. Она доступна всем гражданам независимо от места жительства или других обстоятельств.
Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку на «Расскажи мне»:
- Откройте платформу по ссылке — tellme.com.ua.
- Нажмите кнопку «Обратиться за поддержкой».
- Ознакомьтесь с регламентом консультации.
- Заполните короткую анкету: укажите имя, телефон, место жительства.
- Опишите, что вас беспокоит, и нажмите «Далее».
После этого с вами в кратчайшие сроки свяжется специалист, который предоставит консультацию в удобном онлайн-формате. Платформа гарантирует полную конфиденциальность и безопасность.
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