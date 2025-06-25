Ключевые моменты

В ЦНАПе по адресу проспект Князя Владимира Великого, 106 доступны услуги Регионального сервисного центра МВД.

Можно обменять водительского удостоверение;

Получить новое удостоверение вместо утраченного или похищенного.

Услуги предоставляются для жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета информирует, что теперь в ЦНАП на проспект Князя Владимира Великого, 106 доступны услуги Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях:

Обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (без сдачи экзаменов)

Выдача нового водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного.

Запись в электронную очередь осуществляется с помощью одного из следующих способов:

через официальный сайт ЦНАП,

по телефону: 705-55-55,

через мобильное приложение MISTO.

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