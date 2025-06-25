Ключевые моменты
- В ЦНАПе по адресу проспект Князя Владимира Великого, 106 доступны услуги Регионального сервисного центра МВД.
- Можно обменять водительского удостоверение;
- Получить новое удостоверение вместо утраченного или похищенного.
- Услуги предоставляются для жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета информирует, что теперь в ЦНАП на проспект Князя Владимира Великого, 106 доступны услуги Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях:
Запись в электронную очередь осуществляется с помощью одного из следующих способов:
- через официальный сайт ЦНАП,
- по телефону: 705-55-55,
- через мобильное приложение MISTO.
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