Ключевые моменты

  • В ЦНАПе по адресу проспект Князя Владимира Великого, 106 доступны услуги Регионального сервисного центра МВД.
  • Можно обменять водительского удостоверение;
  • Получить новое удостоверение вместо утраченного или похищенного.
  • Услуги предоставляются для жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета информирует, что теперь в ЦНАП на проспект Князя Владимира Великого, 106 доступны услуги Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях:

  • Обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (без сдачи экзаменов)
  • Выдача нового водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного.

    • Запись в электронную очередь осуществляется с помощью одного из следующих способов:

    • через официальный сайт ЦНАП,
    •  по телефону: 705-55-55,
    • через мобильное приложение MISTO.

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