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В ЦНАП онлайн: как записаться на прием к специалисту не выходя из дома

В ЦНАП онлайн: как записаться на прием к специалисту не выходя из дома

Многие граждане не знают о том, что Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета (ЦНАП) имеет свой веб-портал. На сайте можно ознакомиться с услугами, узнать график работы ЦНАПов, отправить электронное письмо с вопросом. А еще на портале можно записаться на прием к специалисту на нужную дату и время прямо из дома.

Как записаться в ЦНАП онлайн

  1. Откройте электронный портал cnap.odessa.ua. 
  2. В левом верхнем углу нажмите на «Зареєструватися в черзі на прийом».
  3. Теперь нажмите на кнопку «Почати реєстрацію» и выберите субъекта обращения «Юридична особа/ФОП» или «Фізична особа».
  4. Из списка выберите необходимый тип услуг, например «Паспортні послуги» — «Оформлення і видача паспорта громадянина України у зв’язку з втратою або викраденням».
  5. Выберите, по какому адресу (по районам) вы хотите получить админуслугу.
  6. Введите номер телефона для получения сообщения с кодом регистрации.
  7. Введите код в появившуюся ячейку и нажмите «Далі»
  8. Когда появится расписание приема граждан на апрель (свободное время выделено черным жирным шрифтом), нажмите на окошко.
  9. Теперь заполните электронную форму, указав личные данные, номер идентификационного кода и вопрос (комментарий), который хотите задать специалисту. 
  10. Еще раз проверьте указанные вами данные и нажмите на кнопку «Зареєструватися»

Подтвердив электронную запись, вы можете посетить специалиста по выбранному времени.

Также в разделе «Контакти» или «Питання/Відповіді» можете оставить отдельное сообщение администратору ЦНАПа. Для этого необходимо указать свои фамилию и имя, адрес электронной почты, текст с вопросом и нажать на кнопку «Залишити повідомлення». 

Если возникли вопросы

Звоните в колл-центр департамента админ¬услуг по номеру 15-35 или (048) 705-55-55 (дополнительно после вызова нажмите цифру #9).

График приема звонков: понедельник-четверг — с 9:00 до 17:00, пятница — с 9:00 до 16:30.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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