В ЦНАП онлайн: как записаться на прием к специалисту не выходя из дома

Как записаться в ЦНАП онлайн

Откройте электронный портал cnap.odessa.ua. В левом верхнем углу нажмите на «Зареєструватися в черзі на прийом». Теперь нажмите на кнопку «Почати реєстрацію» и выберите субъекта обращения «Юридична особа/ФОП» или «Фізична особа» . Из списка выберите необходимый тип услуг, например «Паспортні послуги» — «Оформлення і видача паспорта громадянина України у зв’язку з втратою або викраденням» . Выберите, по какому адресу (по районам) вы хотите получить админуслугу. Введите номер телефона для получения сообщения с кодом регистрации. Введите код в появившуюся ячейку и нажмите «Далі» . Когда появится расписание приема граждан на апрель (свободное время выделено черным жирным шрифтом), нажмите на окошко. Теперь заполните электронную форму, указав личные данные, номер идентификационного кода и вопрос (комментарий), который хотите задать специалисту. Еще раз проверьте указанные вами данные и нажмите на кнопку «Зареєструватися» .

Подтвердив электронную запись, вы можете посетить специалиста по выбранному времени.

Также в разделе «Контакти» или «Питання/Відповіді» можете оставить отдельное сообщение администратору ЦНАПа. Для этого необходимо указать свои фамилию и имя, адрес электронной почты, текст с вопросом и нажать на кнопку «Залишити повідомлення».

Если возникли вопросы

Звоните в колл-центр департамента админ¬услуг по номеру 15-35 или (048) 705-55-55 (дополнительно после вызова нажмите цифру #9).

График приема звонков: понедельник-четверг — с 9:00 до 17:00, пятница — с 9:00 до 16:30.