Ключевые моменты:
- ХК «Шторм» покидает Одессу из-за непригодного состояния ледовой арены «Дворца спорта».
- Лед разморожен, а условия, предложенные руководством арены, неприемлемы.
- Решение о проведении Кубка Украины в Одессе примет Федерация хоккея Украины.
По словам команды, состояние ледовой арены не позволяет проводить тренировки. Поэтому руководство клуба приняло решение перевести игроков для тренировок и игр в другой регион, место дислокации назовут позже.
“По состоянию на сегодня ледовая арена Одесского «Дворца спорта» до сих пор находится в размороженном состоянии, каждый желающий может самостоятельно в этом убедиться. 1 сентября руководство «Дворца спорта» выдвинуло условия пребывания на ледовой арене, которые являются неприемлемыми для нашей команды”, — заявили в ХК «Шторм».
Судьбу проведения Кубка Украины в Одессе определит Федерация хоккея Украины, исходя из состояния арены. В клубе подчеркнули, что болельщикам стоит доверять только официальным сообщениям и продолжать поддерживать «Шторм».
Читайте также: Одесские фигуристы добились исторических результатов на международном турнире