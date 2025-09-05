Ключевые моменты:

ХК «Шторм» покидает Одессу из-за непригодного состояния ледовой арены «Дворца спорта».

Лед разморожен, а условия, предложенные руководством арены, неприемлемы.

Решение о проведении Кубка Украины в Одессе примет Федерация хоккея Украины.

По словам команды, состояние ледовой арены не позволяет проводить тренировки. Поэтому руководство клуба приняло решение перевести игроков для тренировок и игр в другой регион, место дислокации назовут позже.

“По состоянию на сегодня ледовая арена Одесского «Дворца спорта» до сих пор находится в размороженном состоянии, каждый желающий может самостоятельно в этом убедиться. 1 сентября руководство «Дворца спорта» выдвинуло условия пребывания на ледовой арене, которые являются неприемлемыми для нашей команды”, — заявили в ХК «Шторм».

Судьбу проведения Кубка Украины в Одессе определит Федерация хоккея Украины, исходя из состояния арены. В клубе подчеркнули, что болельщикам стоит доверять только официальным сообщениям и продолжать поддерживать «Шторм».

