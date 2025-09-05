Ключевые моменты:

Пострадавших нет. Поврежденный участок уже отремонтировали.

Технические специалисты предполагают, что плитку могли сдвинуть с внешней стороны.

Что произошло

Европейский лицей открыли 3 сентября 2018 года как первое учебное заведение, построенное в Одессе после распада Советского Союза. Строительство осуществляла компания «Добробуд-град», которая также занималась ремонтом «новой мэрии». Однако уже через год после открытия выяснилось, что строители подали многомиллионный иск против муниципалитета из-за неполного расчета за работы.

Поврежденный участок перекрытия уже отремонтировали, но инцидент вызвал беспокойство среди родителей и общественности. Ведь речь идет о безопасности детей в помещении, которое должно защищать их во время воздушных тревог.