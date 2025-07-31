Ключевые моменты:

Зафиксировано более 30 особей, из них около 15 — в украинских водах.

Одиночные находки регистрируются уже несколько лет, что говорит о постепенном, но не массовом проникновении.

Ученые продолжают мониторинг и изучение биологических процессов, чтобы оценить возможное влияние голубого краба на экосистему Черного моря.

По информации заведующего Черноморским отделом ИРГЕМО Сергея Хуторного, голубой краб, который является естественным обитателем западной части Атлантического океана, действительно фиксируется в акватории Черного моря, однако не впервые.

По состоянию на сегодня официально подтверждены находки более 30 особей у разных черноморских берегов, из которых около 15 — в украинских водах. Одиночные находки этого вида регистрируются уже в течение нескольких лет, что свидетельствует о его постепенном, но не массовом появлении.

В прошлом году учеными была зафиксирована самка голубого краба с почти 1,5 млн икринок, однако их выживание в условиях Черного моря, которое имеет относительно низкую соленость, ограничено из-за сложного многостадийного развития.

Ученые Института рыбного хозяйства уверяют, что этот вид пока не представляет угрозы для местной фауны.

Справка ОЖ

Мясо голубого краба считается деликатесом — оно нежное, сладковатое и диетическое. Особенно ценятся самки с икрой, а также мясо из клешней. В США ежегодно вылавливают десятки тысяч тонн, а лицензии получают более 4500 компаний.

Недавно в нацпарке «Тузловские лиманы» на берег выбросило десятки тысяч крабов-плавунцов. Среди выброшенных особей много самок с икрой.Причиной стало природное явление апвелинг – подъем холодных глубинных вод на поверхность.

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