Ключевые моменты:

Третий разлив за военный год — повреждение нефтеотрубопровода, причала и судов «теневого флота» в Новороссийске.

Погибли более 100 тыс. птиц, покрытых нефтью.

Загрязнение дошло до Тузловских лиманов (Украина >650 км).

Тысячи тонн нефти, мазута, растительного масла в акватории.

Через год третий разлив нефтепродуктов

Эколог Иван Русев в своих соцсетях заявил, что за последний военный год произошел уже третий масштабный разлив нефтепродуктов в прибрежной зоне, где мигрируют и питаются птицы.

Он добавил, что несколько дней назад в Новороссийске потерпели поражение объекты нефтяной инфраструктуры: поврежден трубопровод, причал для перевалки нефти и судна «теневого флота». По словам эколога, это привело к нарушению поставок и транспортировки топлива, а в акваторию Черного моря попали тысячи тонн нефти.

Также в Темрюкском районе Краснодарского края зафиксирована утечка пальмового масла. Русев отметил, что уже через два дня после инцидентов тысячи птиц стали гибнуть или выбрасываться на берег в ужасном состоянии. Они были полностью покрыты нефтяным загрязнением. Эксперт отметил, что среди погибших птиц преимущественно пирникозы и гагары.

По оценкам экологов, из-за многочисленных разливов мазута, нефти и пальмового масла за последнее время в Черном море погибли более сотни тысяч птиц. К слову, некоторые из них море выбрасывает на берега в более чем 650 км от места аварии — вплоть до Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Иван Русев подчеркнул, что агрессия РФ не только убивает людей, но и систематически уничтожает дикую природу.

