Ключевые моменты:

В Подольском районе Одесской области произошло ДТП с мотоблоком, погиб человек;

В полиции выяснили: водитель мотоблока был пьян;

Открыто уголовное производство по ст. 291 УК Украины, водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

По сообщению областного управления полиции, это случилось сегодня около 16 часов в Савранской громаде.

Предварительно полицейские установили, что во время движения мотоблока с полуприцепом, на котором, кроме 33-летнего водителя, находились два пассажира – его 33-летняя жена и 54-летний дядя, произошло отсоединение полуприцепа от мотоблока, в результате чего пассажир получил травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.

Супруги не пострадали.

Проверка показала, что водитель в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто криминально производство по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей). Водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Идет расследование.

