Ключевые моменты:

Обновлены графики отключений ДТЭК на 27 января 2026 года.

Графики действуют только в Одесской области и только там, где разрешает состояние сети.

Нестабильная ситуация в Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах: продолжаются аварийные отключения не по графику.

В Одесской области были обновлены графики отключения электроэнергии на 27 января 2026 года.



По информации ДТЭК, графики действуют только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние сети.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

